Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh: "Somos una sociedad machista mayoritariamente, yo también"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista y exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, lanza su carrera en solitario después de haber formado parte durante años de la banda de San Sebastián y afirma que la sociedad es "mayoritariamente machista", incluida ella misma.

"Todavía somos una sociedad machista, mayoritariamente. Y como parte de la sociedad, yo también soy machista", ha asegurado Martínez en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su carrera en solitario tras la salida de la banda, y preguntada por si la banda ha sido machista enfrentándola con Amaia Montero.

Así, ha explicado que no han sido "solo" sus cuatro compañeros Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde los que han provocado la comparación, competición y "enfrentamiento" entre Montero y ella, apelando así a la "sociedad machista" que ha dicho "cosas muy feas" sobre ambas mujeres.

"Preguntaría a toda esa gente que ha hecho esta lectura, si realmente creen que sólo esos cuatro hombres han podido dar pie, no digo que lo hayan hecho, a ese enfrentamiento. Nos encanta tirar balones fuera y nos cuesta mucho asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. Y cuando digo cada uno, hablo de la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad en la que existe el machismo, por supuesto. Y desde esa perspectiva machista se han podido decir cosas muy feas sobre Amaia, sobre mí, sobre enfrentarnos", ha apuntado.

En ese sentido, ha afeado que se ha dejado "la pelota en el tejado de los chicos" y ha pedido una reflexión "más amplia". "Mis cuatro compañeros de grupo no han escrito titulares que hablaban sobre Amaia y sobre mí. Los titulares los ha escrito otra persona. Por lo tanto, ese balón no le corresponde a mis compañeros, le corresponde a la persona que ha escrito ese titular. No es bueno que como sociedad permitamos que el odio forme parte tan importante de las relaciones que tenemos", ha añadido.

"AMAIA ES LA OREJA DE VAN GOGH TODA LA VIDA, IGUAL QUE YO"

El pasado octubre, y tras 17 años en la banda, La Oreja de Van Gogh anunciaban que sus trayectorias profesionales seguirían caminos separados, después de no conseguir acercar las "diferentes maneras de vivir el grupo".

En ese sentido, Martínez no descarta que Amaia Montero, la que había sido la voz principal desde la creación del grupo en 1996, vuelva a la banda después de que dejase el grupo en 2007, y aunque ha reconocido que su figura le ha "pesado" desde la utilización "fea y sucia" que se ha hecho de ella, siempre será La Oreja de Van Gogh.

"Ella es La Oreja de Van Gogh y será La Oreja de Van Gogh toda la vida, igual que yo. Porque las dos formamos parte de la historia del grupo. Lo que hemos vivido no lo puede borrar nadie, ni nada, ni ninguna intención. Ya somos parte de la historia de La Oreja, los seis que nos hemos subido a ese escenario en algún momento. Por lo tanto, eso va a ser así siempre. A mí, la imagen de Amaia desde esa perspectiva nunca me ha pesado. Amaia siempre ha tenido ese reconocimiento", ha continuado.

Sin embargo, sí que ha afeado que se haya llegado a un terreno de "conmigo o contra mí" en el que unos deben ganar y otros perder. "Eso es lo que no me gusta y lo que no comparto. Todo el mundo merecemos reconocimiento y nuestro lugar. Y le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, esto siempre va a ser así", ha apuntado.