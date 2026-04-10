Malibu y GIFT actuarán en SON Estrella Galicia en su paso por Madrid la próxima semana

Malibu y GIFT - SON ESTRELLA GALICIA

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista francesa Malibu y la banda neoyorquina GIFT serán las protagonistas de la programación de SON Estrella Galicia, que continúa en Madrid la próxima semana.

Concretamente, la francesa actuará el miércoles 15 de abril en el Teatro Lara, mientras que la banda llegará el viernes 17 a Cadavra Club.

Las últimas entradas para los conciertos están a la venta en la web del Teatro Lara y en DICE, respectivamente.

La compositora y vocalista francesa Malibu presentará en el teatro un universo sonoro "profundamente introspectivo". Su propuesta está a medio camino entre el ambient, la neoclásica, el pop y la electrónica.

Por su parte, GIFT aterrizará con su rock psicodélico contemporáneo. La banda neoyorquina, liderada por TJ Freda, ha construido un sonido que combina shoegaze, neo-psicodelia, electrónica y pop.

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical.