Martin Green, director de Eurovisión: "Nos aseguraremos de que todas las emisoras participantes respeten las reglas"

Archivo - 17 May 2025, Switzerland, Basel: Yuval Raphael from Israel performs with the song "New Day Will Rise" at the opening of the final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC 2025) at St. Jakobshalle. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de Eurovisión, Martin Green, ha publicado una carta dirigida a los fans del concurso en la que sostiene: "De cara al próximo año, nos aseguraremos de que todas las emisoras participantes respeten las reglas del concurso y, si no lo hacen, tienen mi compromiso personal de que no lo toleraremos y lo señalaremos".

Así lo expresa el director del concurso en una misiva, recogida por Europa Press, tras la polémica decisión de permitir la participación de Israel en 2026 y que ha derivado la retirada de España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

En concreto, se ha dirigido a los fans de España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos para decirles que sus emisoras, como todos los miembros de la UER, "tomaron una decisión que consideraron correcta y contribuyeron al debate con gran dignidad". "Todos nosotros aquí respetamos su posición y decisión. Continuaremos trabajando con ellos como amigos y colegas con la esperanza de que regresen al concurso pronto", ha manifestado.

"Sé que muchos de ustedes estarán sintiendo emociones intensas en este momento. Yo ciertamente también, y por eso quería dirigirme a ustedes directamente", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que también sabe que sienten "de manera intensa los acontecimientos" en Oriente Próximo y "cómo esas realidades se conectan" con el Festival.

En ese sentido, Green ha afirmado que "nadie puede dejar de sentirse conmovido" por lo que se ha visto "en la región en los últimos años". "Algunos de ustedes nos han escrito, se han manifestado o han expresado enfado y dolor ante lo que perciben como silencio frente a la tragedia. Quiero decir que los escuchamos. Entendemos por qué sienten tan intensamente y que a nosotros también nos importa", ha asegurado.

El director ha recordado que Eurovisión nació hace 70 años -"en una Europa dividida y fracturada- como un símbolo de unidad, paz y esperanza a través de la música". Según Martin Green, "esos fundamentos no han cambiado, y tampoco ha cambiado el propósito del concurso".

"Este Festival ha sobrevivido y prosperado a pesar de guerras, convulsiones políticas y fronteras cambiantes. A través de todo, ha permanecido como un lugar donde personas de todos los rincones de Europa, y ahora del mundo, pueden reunirse para celebrar la creatividad y la conexión, a pesar del mundo que nos rodea y, en cierto modo, gracias a él", ha indicado.

En este contexto, Green ha dicho que en Eurovisión saben que "muchos fans" quieren que tomen "una posición definida sobre eventos geopolíticos". "Pero la única manera en que el Festival de Eurovisión puede seguir reuniendo a las personas es asegurando que nos guíen nuestras reglas ante todo", ha remarcado.