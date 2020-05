Medusa Box nos abre la puerta de su propio universo en 'Bending time'

MADRID, 14 May. (EDIZIONES) -

Medusa Box extrena este viernes oficialmente 'Bending time', su nuevo single, que cuenta con una pieza audiovisual colaborativa que adelantan en exclusiva este jueves en Europa Press.

La banda de La Bisbal d'Empordà, una de las jóvenes promesas catalanas de indie-rock, empieza a desvelar el material en el que lleva trabajando desde principios de 2019, con el adelanto del que será su esperado tercer larga duración.

Un disco conceptual que integra a distintos artistas plásticos y visuales para crear un universo propio, un proceso cuyo espíritu queda ilustrado en el vídeo de 'Bending Time', creado por Aimée Duchamp, Fito Conesa y Siddharth Singh.

Este ambicioso videoclip abre el proyecto multidisciplinar que sigue a 'Last Idiot Kids' (autoeditado, 2013), 'Pay for it' (Visceral Records, 2015), 'Nothing behind all of these masks' (Le Cirque Music/Entrebotones, 2017) y 'The Fall EP' (Le Cirque Music, 2018).

Una discografía que ha llevado al grupo -formado por Enric Mont (guitarra y voz), Jordi Bosch (bajo), Nil Bribian (batería), Adrià Bravo (teclados) y Emili Bosch (guitarra)- por diferentes salas de la geografía española y francesa, cerrando su última gira en la sala Caracol de Madrid y la Sidecar de Barcelona .