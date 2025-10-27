Mikel Izal anuncia que se tomará una pausa tras su gira de 2026

Archivo - El cantante Mikel Izal durante un concierto en las Fiestas de Pozuelo de Alarcón, a 2 de septiembre de 2024, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor navarro Mikel Izal ha anunciado este lunes que tras los próximos conciertos de su gira en enero y febrero de 2026 se tomará una pausa de los escenarios". "Mi cuerpo y mi cabeza me piden desde hace un tiempo que pare", ha confesado el artista.

En un vídeo en Instagram, Mikel Izal ha asegurado que esta pausa es la "única forma" para poder volver a hacer canciones "como hay que hacerlas, poniéndole todo el corazón, todo el alma y toda la energía".

Al hilo, ha afirmado que necesita "vivir experiencias nuevas y respirar". "Mi cuerpo y mi cabeza me piden desde hace un tiempo que pare de verdad por primera vez en eso en dos décadas", ha señalado el cantautor, quien ha aprovechado para agradecer a su público y mostrarle su cariño.

"Este es un mensaje feliz. Lo hago desde la gratitud absoluta por los 15-20 años que me habéis regalado escribiendo canciones, dedicándome a lo que me gusta. Eso es un privilegio tremendo y nunca tendré suficientes palabras para agradecéroslo", ha confesado Mikel Izal.

Entre 2010 y 2022, el cantante navarro fue la voz del grupo indie-pop IZAL, conocido entre otras, por canciones como 'La Mujer de Verde', 'Copacabana', Qué Bien', 'El Baile' o 'Pequeña Gran Revolución'.

A partir de la primavera de 2023, Mikel Izal, tras la disolución del grupo en 2022, decidió emprender un camino en solitario que le llevó a publicar un nuevo disco titulado 'El miedo y el paraíso', en el que han destacado canciones como 'El paraíso', 'El grito', 'La fe' o 'El miedo'.

A lo largo de su trayectoria en solitario, el cantautor ha llevado a cabo diferentes colaboraciones con otros artistas como Merino, Pablo Alborán, Pau Corea, Ximena Sariñana, Xina Mora o Víctor Manuel. Con este último, publicó el pasado viernes su nuevo tema 'La muerte y el amor no tienen cura'.