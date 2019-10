Motörhead, Judas Priest, Nine Inch Nails, Soundgarden y Whitney Houston, nominados al Rock n Roll Hall of Fame

Actualizado 15/10/2019 15:21:45 CET

Lemmy Kilmister de Motörhead - GETTY IMAGES - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aspirantes para ingresar en el Rock n Roll Hall of Fame en la promoción de 2020 se han desvelado este martes e incluyen a Motörhead, Judas Priest, Soundgarden, Nine Inch Nails, Dave Matthews Band, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Notorious B.I.G., Pat Benatar, Kraftwerk, MC5, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, T.Rex y Thin Lizzy.

Para hacer la selección final votarán más de mil artistas, periodistas y miembros de la industria musical. Los fans también pueden votar por sus favoritos en la web del Rock n Roll Hall of Fame y en el propio museo.

Los ganadores se anunciarán el próximo mes de enero y la ceremonia de ingreso tendrá lugar el 2 de mayo de 2020 en el Public Hall de Cleveland (Estados Unidos).

Para ser elegibles en la promoción de este año, cada nominado tiene que haber publicado su primer single en 1994 o antes. La promoción de 2019 del Rock Hall estuvo finalmente integrada por Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Roxy Music, Stevie Nicks, Def Leppard y The Zombies.

El Rock n Roll Hall of Fame es un selecto club que cuenta en su nómina con los nombres más representativos de la música, y al que sólo se puede ingresar una vez transcurridos 25 años desde la publicación de un primer trabajo.

Los seleccionados este año se unirán también a formaciones legendarias como AC/DC, U2, Bruce Springsteen, David Bowie, Metallica, Led Zeppelin, Ramones, R.E.M., Rolling Stones, Beatles, Beach Boys, Guns n' Roses, Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers, entre otros.