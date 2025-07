Muere a los 87 años Connie Francis, cantante de 'Pretty Little Baby' y 'Stupid Cupid'

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante pop Connie Francis ha fallecido a los 87 años, según informa 'Variety', que recuerda que se convirtió en la primera mujer en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 y que encabezó las listas de éxitos con clásicos de los años 50 y 60 como 'Stupid Cupid', 'Where the Boys Are' y el recientemente viral de TikTok 'Pretty Little Baby'.

Su amigo y propietario de Concetta Records --sello discográfico de Francis--, Ron Roberts, ha anunciado la noticia en una publicación de Facebook. "Con gran pesar y profunda tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis", ha escrito. "Sé que Connie aprobaría que sus fans sean de los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más detalles próximamente", ha agregado.

Connie Francis había sido hospitalizada recientemente por "un dolor extremo", pero el 4 de julio publicó en Facebook que se "sentía mucho mejor después de una buena noche". La artista se convirtió en una de las cantantes femeninas más importantes de los años 50 y 60, encabezando las listas de éxitos en múltiples ocasiones y vendiendo más de 200 millones de discos en todo el mundo con éxitos como 'Stupid Cupid', 'Who's Sorry Now' y 'Frankie'.

En 1960, se convirtió en la primera mujer en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 con 'Everybody's Somebody's Fool', y más tarde se convirtió en la primera mujer en tener tres canciones en el número 1.

En la actualidad, su canción 'Pretty Little Baby' ha experimentado un resurgimiento al volverse viral en TikTok, lo que resultó en más de 30 millones de nuevas reproducciones de la canción y su entrada en las listas globales y estadounidenses de Spotify, además de alcanzar el top 5 de la lista de canciones pop de iTunes en Estados Unidos.

Francis se unió entonces a TikTok, donde agradeció a sus nuevos fans en un video, diciendo que estaba "atónita y emocionada" por la popularidad de la canción más de 60 años después.

Durante su trayectoria, se convirtió en una de las primeras artistas discográficas en publicar regularmente álbumes cantados íntegramente en otros idiomas, como italiano, yidis, alemán, rumano, español e irlandés. Su canción en alemán de 1960, 'Die Liebe ist ein seltsames Spiel', alcanzó el número 1 en Alemania Occidental y la convirtió en una artista enormemente popular en Europa, representando la personificación de la cantante pop estadounidense para las masas mundiales. Incluso durante la Guerra Fría, sus canciones fueron interpretadas y bien recibidas en la Unión Soviética y Yugoslavia.

Los años 70 fueron una época difícil para Francis, ya que alegó haber sido violada en un motel durante su participación en la Feria de Música de Westbury en Nueva York. Aunque nunca se encontró al agresor, demandó a la cadena de moteles por seguridad inadecuada y obtuvo una indemnización de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, el incidente sumió a Francis en una depresión y solo grabó un álbum, 'Who's Happy Now?', en 1978.

Posteriormente, se sometió a una cirugía nasal y perdió la voz, lo que la incapacitó para actuar hasta 1981. Ese mismo año, su hermano fue asesinado por la mafia y Francis volvió a retirarse de la escena pública. En 1984, escribió sobre sus dificultades en sus memorias 'Who's Sorry Now?', que se convirtió en un éxito de ventas.

Durante los últimos años de su carrera, Francis continuó grabando música y actuando en vivo, encabezando varios conciertos en Las Vegas. En 2017 publicó otra autobiografía, 'Among My Souvenirs', y se retiró oficialmente en 2018.