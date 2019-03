Muere Keith Flint, cantante de The Prodigy: Su legado en 5 himnos para una rave infinita

Actualizado 04/03/2019 15:04:22 CET

MADRID, 4 Mar. (EDIZIONES - David Gallardo) -

El cuerpo sin vida de Keith Flint, icónico cantante de The Prodigy, ha sido encontrado sin vida a primera hora de esta mañana de lunes en su domicilio en Dumnow, en el condado inglés de Essex.

Con el fallecimiento de Flint a los 49 años se marcha de súbitamente una parte importante de la música electrónica de los noventa, pues The Prodigy consiguieron romper las barreras del género y llegar a todos los públicos como pioneros del 'big beat', gracias a sus melodías pegadizas sobre bases pesadas y apabullantes.

Aquella década fue la de su mayor relevancia cultural, si bien desde entonces se habían mantenido en activo lanzando nuevos discos y girando por todo el mundo. En España, de hecho, han sido siempre bien recibidos y han encabezado numerosos festivales.

Este año tenían previsto seguir presentando su más reciente álbum, No tourist, editado en 2018, con una parada en nuestro país dentro del Doctor Music Festival. Escogemos a continuación cinco canciones del influyente e impactante grupo británico como despedida a su carismático vocalista.

CHARLY

The Prodigy nació en 1990 cuando se conocieron Liam Howlett y Keith Flint en una rave. Rápidamente conectaron y Flint le pidió al primero que le mandara algo de material. Esta fusión inesperada de talentos entraba arrasando con su primer single, Charly, número 3 en Reino Unido en 1991.

VOODOO PEOPLE

Su álbum de debut, Experience (1992) les convirtió de manera fulminante de gran sensación underground a la gran esperanza de la música electrónica. Algo reconfirmado en su segunda entrega, Music for the jilted generation, número 1 en Reino Unido en 1994, en plena fiebre britpop. Desde entonces, de hecho, cada nuevo álbum ha sido número 1 en Reino Unido, incluyendo su No Tourist de 2018.

BREATHE

La reconfirmación galáctica del grupo llegó en 1997 con su tercer larga duración, The fat of the land, que les convirtió en dominadores absolutos con su mezcla de electrónica abrasiva, imagen punk y actitud desafiante.

Precisamente el aspecto agresivo de Keith Flint, acompañado por sus magnéticos y frenéticos bailes, fue fundamental para la eclosión de la banda de la mano de singles clásicos como Firestarter, Smack my bitch up o Breathe. Absolutamente generacionales, comandaron las listas de todo el mundo.

OMEN

Tan alto llegaron en el segundo lustro de los noventa que tardaron siete años en lanzar nuevo material en su regreso Always Outnumbered, Never Outgunned (2004). Cinco años después entregaron Invaders must die (2009), un trabajo que suponía cierta vuelta a sus energéticos años dorados. Con singles como Omen, concretamente.

NEED SOME1

The day is my enemy (2015) fue otro importante paso en su trayectoria, seguido en noviembre de 2018 por su último disco, No tourist. Este pasado año el grupo visitó varias ciudades españolas y en 2019 tenían previsto seguir haciendo kilómetros con su rave infinita. Porque cualquiera que haya estado en alguno de sus recitales sabía que eran garantía de lo que prometían. Himnos acalorados pasados de revoluciones para bailar hasta quedarse sin zapatilla.