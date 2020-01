Nada Surf hablan de su nuevo álbum y gira española mientras recorren Madrid en un 600

Actualizado 16/01/2020 13:11:15 CET

MADRID, 16 Ene. (EDIZIONES) -

Apenas tres semanas quedan para que vea la luz 'Never not together', el que será el noveno álbum de estudio de Nada Surf, disponible en España y Portugal a través de Ernie Records el próximo 7 de febrero.

Un álbum del que hemos conocido en las últimas semanas 'Something I should do', 'Looking for you' y 'So much love', tres canciones que constatan que la banda norteamericana se encuentra en un momento creativo especialmente dulce, y que los regresaba al sonido más enérgico, eléctrico y powerpopero del grupo.

El disco, que se grabó en los Rockfield Studios de Gales -donde han grabado algunos de sus álbumes más icónicos artistas de la talla de Iggy Pop, Oasis, Echo & the Bunnymen o los Flamin' Groovies-, será presentado ante el público español a principios del mes de marzo en una gira que los llevará por Valencia, Murcia, Madrid, Bilbao y Pamplona.

De todo esto hablan Matthew Caws (voz y guitarra) y Daniel Lorca (bajo) en una nueva Autoentrevista a bordo de un Seat 600 con el periodista Jorge Todolí, que estrenamos en exclusiva en Europa Press.

Como es habitual en este programa de YouTube, se trata de una charla distendida en la que la actualidad se mezcla con recuerdos, anécdotas y cualquier cosa que se cruce en su camino mientras circulan por las calles de Madrid.

Así, hablan de su pasión por los coches clásicos, de su gran popularidad en Seattle (y ninguna en Miami), de su experiencia tocando con las orquestas de Berlín y Viena, de las peculiaridades de tener una banda en la que sus miembros viven en diferentes lugares del mundo, del proceso de grabación de su inminente álbum o de las ganas que tienen de volver a salir de gira.

Como colofón, Matthew Caws interpreta con su guitarra en acústico 'So much love', el tercer y más reciente adelanto de 'Never not together'. ¡Dentro del 600, por supuesto!