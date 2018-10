Nervios y estrés en la venta de entradas para el concierto de Muse en Bilbao

Pues por esperar a pista que tenía 4 asientos reservados me he quedado sin entradas para Muse. Guay. 5 minutos han durado.

@mtvspain vaya una puta mierda de organización. Media hora para encontrar donde se venden las entradas para Muse, luego se me cala el server porque no me deja pillar 4, luego ni con 1 y ahora me pide un código ??