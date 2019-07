New Order, sobre el 'Brexit': "Aún tenemos la esperanza de un nuevo referéndum"

Publicado 22/07/2019 12:33:35 CET

La banda británica New Order LOW FESTIVAL / NEW ORDER - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda británica New Order, que aterrizará el próximo sábado 27 de julio en España para tocar en el Low Festival de Benidorm, ha asegurado que quiere "permanecer en Europa" y es contraria al 'Brexit', esperando incluso que en los próximos meses se celebre un segundo referéndum.

"Yo quiero permanecer en la UE y todo el grupo también, ahora hay un aplazamiento hasta octubre y veremos qué pasa. Estamos bastante enfadados y lo único que está claro es que hay un Gobierno que es un desastre", ha señalado en una entrevista con Europa Press el bajista de la banda, Tom Chapman.

Chapman ha recordado que "no es cierto que Reino Unido se quiera ir", puesto que cree que "las opiniones están muy divididas, casi de 50-50%". "Y luego está la cuestión de cómo nos va a afectar. Desde luego, con toda la burocracia que conllevará (el Brexit), ya es mucho terreno perdido para que las bandas salgan de gira", ha apuntado.

Además de en el Low Festival (del 26 al 28 de julio), New Order visitará España para participar en el Weekend City Festival en Madrid (el 21 de septiembre). "Cuando vamos a España disfrutamos de verdad, la gente siempre responde aquí y por eso volvemos siempre que podemos", ha señalado.

Chapman entró en la banda como reemplazo de uno de los miembros originales, Peter Hook --quien no salió de manera amistosa de la banda--, y reconoce que eso supuso "una presión extra" en sus inicios en el grupo. No obstante, ahora considera que, varios discos después, es "parte de un nuevo equipo".

"UN SUEÑO HECHO REALIDAD"

"Hay personas que no entienden a New Order sin Peter Hook, quizás porque han crecido con la banda en los 80-90 y es la banda sonora que acompaña sus recuerdos. Pero a veces la nostalgia no es lo mejor. Hemos hecho cambios, algunos los apreciarán y otros no y no pasa nada: esto es como la vida o las relaciones", ha ironizado.

En cualquier caso, reconoce que estar en New order es "un sueño hecho realidad". "Desde pequeño tenía una gran conexión con la música de Manchester y decidí mudarme allí en 1993. Los comienzos fueron algo duros, luego vino Bad Lieutenant --banda que contaba con otro integrante de New Order, Bernard Summer-- y al final llegué a este grupo. Si alguien me lo hubiera dicho con 20 años le habría llamado mentiroso", ha bromeado.

LA NOSTALGIA DE 'THE HACIENDA'

Chapman no cree que el conocido como 'Sonido Madchester' se haya quedado "anticuado" ante la irrupción de nuevos generos como el 'trap' o el 'reggaeton'. "Mucha gente sigue mirando atrás, pensando en The Factory, The Hacienda o en el acid house, pero para mí esta ciudad sigue siendo uno de los sitios más imaginativos que conozco", ha apuntado.

El bajista ha adelantado algo de lo que se va a encontrar el público de sus conciertos en España: "un mix con canciones de los últimos discos pero también otras que tenemos 'la obligación' de tocar porque la gente las está esperando, desde 'Blue Monday' hasta 'True Faith'. Sobre el futuro de la banda, recuerda que todavía tienen fechas de conciertos hasta 2020, por lo que hay un 'impass' respecto a nuevo disco. "¿Quien sabe?" ha concluido irónicamente.