Niña Pastori publica 'Color Fania', "agradecimiento" al sello de Celia Cruz o Willie Colón: "Somos como primos hermanos"

Archivo - La artista gaditana Niña Pastori - SONY MUSIC - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Niña Pastori publica este viernes 29 de mayo el disco 'Color Fania', un "agradecimiento" al sello discográfico neoyorquino Fania Records, hogar de artistas como Celia Cruz, Johnny Pacheco, Héctor Lavoe o Willie Colón.

"Por supuesto que no soy salsera, pero me identifico mucho con la salsa. El flamenco tiene mucho en común con la salsa, esa alegría que tienen ellos, ese ritmo. Tenemos mucho que ver. Siempre digo que somos como primos hermanos, dentro de lo que es la música, lo que más se parece a nosotros puede ser la salsa. Para mí es agradecer a Celia (Cruz), a Rubén Blades, a Willie Colón, y a ese repertorio tan importante que hay en la Fania", ha explicado Pastori en una entrevista con Europa Press.

En este trabajo, la artista gaditana hace una lectura de canciones míticas de este sello, como 'Periódico de ayer', 'Gitana' -la versión que hizo Willie Colón de la canción de Manzanita-, 'Bamboleo' o 'Qué será'.

"Era difícil elegir porque es muy grande el repertorio, hay muchísimo y era complicado. Pero me he dejado llevar por las que creo que mejor me sientan (...) Al final las canciones tienes que probártelas, ¿no? Siempre digo que son como los vestidos, cuando te los pruebas es cuando sabes si te sientas bien o no", ha puntualizado.

Precisamente, Colón es uno de los artistas que más representado está en 'Color Fania'. El salsero falleció el pasado febrero y Pastori ha comentado que tenían pensado hacer "una cosita" juntos dentro de este proyecto.

EL USO DE LA IA, "UN HORROR"

La artista ha reconocido que no ha utilizado la inteligencia artificial "para nada todavía" en su música y ha asegurado que está "en contra" de unir a artistas que no han dado su permiso en canciones generadas con IA.

"A mí me parece un horror. Me parece un horror. Otra cosa es que un artista decida utilizarla, cantar él y mejorar cosas. No lo sé, alguien que decida por su propiedad propia 'quiero hacer esto'. Pero lo que están haciendo, incluso con gente que no está... Porque hacen cosas con Camarón, hacen cosas con Parrita y sinceramente me duele el alma, porque esa persona no está para decidir ni decir si le gusta o no le gusta esa canción", ha afeado.