OneRepublic anuncia concierto en Madrid el 2 de noviembre

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

OneRepublic anuncian este viernes su gira europea de finales de este año, con la que recorrerán todo el viejo continente desde occidente hasta el extremo opuesto de oriente.

La única cita con el público español será el 2 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, según informa el comunicado remitido a Europa Press.

Las entradas se pondrán a la venta general el próximo 6 de marzo a las 10:00 en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La preventa para los usuarios registrados en livenation.es empezará el miércoles 4 de marzo a las 10:00 hasta el viernes 6 de marzo a las 9:00 horas.

OneRepublic lanzará su quinto álbum de estudio, el primero desde 'Oh My My' de 2016, a finales de este año, después de los últimos singles que lanzaron en 2019: 'Rescue Me' y 'Wanted'.