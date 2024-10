Pink Floyd vende sus derechos musicales a Sony por 400 millones de dólares

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Pink Floyd ha acordado vender sus derechos de música grabada, nombre e imagen a Sony Music por aproximadamente 400 millones de dólares (362 millones de euros), según ha informado 'Variety'.

El acuerdo ha concluido pese a décadas de luchas internas entre los miembros de la banda, en particular los compositores principales Roger Waters y David Gilmour. La operación se suma a movimientos similares protagonizados por Bob Dylan, Bruce Springsteen o Queen.

En la operación de 'Pink Floyd' se incluye los derechos de la música grabada, pero no los de composición, que pertenecen a los escritores individuales, así como el nombre y la imagen, que incluye los derechos de merchandising, teatrales y similares.

El catálogo de música grabada de Pink Floyd es uno de los más valiosos de la música contemporánea, con álbumes clásicos como 'Dark Side of the Moon', 'The Wall', 'Wish You Were Here', 'Animals', 'Meddle', 'Piper at the Gates of Dawn', 'More' y más.