Plácido Domingo anuncia que no volverá a actuar en la Ópera de Nueva York tras cancelar su actuación en 'Macbeth'

Actualizado 25/09/2019 8:18:56 CET

25 August 2019, Austria, Salzburg: Opera singer Placido Domingo leaves after the performance of "Luisa Miller" at the Salzburg Music Festival. Photo: Franz Neumayr/APA/dpa - Franz Neumayr/APA/dpa

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) - El tenor Plácido Domingo ha cancelado su actuación en el Metropolitan Ópera de Nueva York (Met Opera) en la ópera 'Macbeth' de Verdi, la primera que iba a ofrecer en suelo estadounidense después de las acusaciones de acoso sexual. "Estoy feliz de que, a la edad de 78 años, pude cantar el maravilloso papel principal en el ensayo general de Macbeth, que considero mi última actuación en el escenario del Met", ha asegurado Domingo en un comunicado remitido a Europa Press. De esta forma, el tenor español se ha mostrado agradecido con el público de la ópera neoyorquina, de la que se ha despedido después de "51 gloriosos años". "Debuté en el MET cuando tenía 27 años", ha recordado. En el mismo documento, el tenor español ha discutido las acusaciones de abuso sexual y se ha mostrado preocupado porque las personas sean condenadas sin que medie un proceso penal. "Después de reflexionar, creo que mi aparición en 'Macbeth' distraería a mis compañeros", ha explicado. Es por eso, según relata Domingo, que ha decidido retirarse de las actuaciones en el centro neoyorquino, y ha querido agradecer a la dirección que hayan aceptado "gentilmente" su solicitud. Desde el Metropolitan Ópera han confirmado a Europa Press que Domingo ha decidido retirarse de todas sus actuaciones en la ópera y que su decisión tiene "efectos inmediatos". "El Met y Domingo han acordado que era necesario que se apartara. El Met no hará mas comentarios", han apuntado. La actuación de Domingo era esperada al ser la primera que iba a ofrecer en suelo estadounidense, donde se han cancelado varios conciertos después de las acusaciones. Hasta el momento, las actuaciones en Europa han concluido con vítores y aplausos, como la de su reaparición en el auditorio de Salzburgo (Viena). El MET ya anunció en el momento en que se conocieron las primeras acusaciones que esperaría a conocer los resultados de la investigación abierta por la Ópera de Los Ángeles --donde Domingo es director general-- para decidir sobre "el futuro" del tenor español en la institución. Asimismo, desde el MET recordaban que durante su carrera, el tenor español "nunca ha estado en condiciones de influir en las decisiones de casting" de la institución. Plácido Domingo tiene previsto actuar en este mismo escenario el 28 de septiembre y el 1 de octubre. INVESTIGACIÓN Y CANCELACIONES Tras las primeras denuncias, la Ópera de Los Angeles anunció una investigación sobre las acusaciones a Domingo --director general de la institución--, y la Orquesta de Filadelfia, la Ópera de San Francisco o la Ópera de Dallas --ésta tras las segundas acusaciones-- cancelaron las actuaciones. En Europa, en cambio, no se ha cancelado ninguno de los eventos previstos. Por ejemplo, la Ópera Estatal de Viena confirmó que mantendría los contratos firmados con Plácido Domingo para sus actuaciones en octubre de 2019 y en junio de 2020 al "aplicar la presunción de inocencia". Del mismo modo, el auditorio de Salzburgo (Viena) siguió adelante con la actuación prevista para finales del mes de agosto, tras la cual el público recibió a Domingo con "bravos" y vítores. Sin embargo, algunos teatros están "a la espera" de conocer más información respecto a futuras investigaciones. Es el caso de la Ópera Estatal de Hamburgo --donde se espera la presencia de Domingo con 'Simon Boccanegra' en marzo de 2020--, que ha reiterado que "toma muy en serio" las acusaciones al tenor. "Seguiremos muy de cerca el desarrollo de este caso, mantendremos discusiones y después tomaremos una decisión en base a ello", ha apuntado a Europa Press un portavoz de la institución. Tanto en Colonia como en Cracovia, las instituciones que albergarán sendos conciertos de Domingo (el 19 y el 22 de diciembre, respectivamente) han señalado que "por el momento" se mantienen, pero dependerán de la decisión final del promotor. Otras confirmaciones han sido las de la Staatsoper de Berlín, con una actuación del tenor español Plácido Domingo prevista para enero de 2020. "Las actuaciones tendrán lugar tal y como estaban previstas", señaló a Europa Press un portavoz de la ópera. Domingo acudirá al teatro berlinés del 16 al 19 de enero con 'La Traviata', mismo título con que cerrará la próxima temporada del Teatro Real de Madrid, en mayo de 2020.