La prensa musical española entrega este miércoles el IV Premio Ruido: "La música es cultura, no ocio"

Actualizado 29/01/2019 17:15:54 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

La prensa musical española se viste de largo con sus mejores galas este miércoles 30 de enero para entregar en el Teatro Barceló de Madrid el IV Premio Ruido by Stubhub, galardón otorgado por la PAM (Periodistas Asociados de Música) al Mejor Disco de nuestro país en 2018.

"Básicamente se trata de celebrar a nuestros artistas, que se esfuerzan por juntar idea, talento y riesgo en algo tan complejo como es un disco", apunta a Europa Press la presidenta de la PAM, María Ballesteros, quien destaca que la asociación cuenta ya con doscientos miembros.

Estos dos centenares de profesionales son los que han votado sus álbumes españoles favoritos de 2018 hasta dar con doce finalistas: Belako (por Render Me Numb, Trivial Violence), Christina Rosenvinge (por Un Hombre Rubio), La Habitación Roja (por Memoria), La Plata (por Desorden), Morgan (por Air), Nacho Vegas (por Violética), Niño de Elche (por Antología Del Cante Flamenco Heterodoxo), Putochinomaricón (por Corazón de Cerdo Con Ginseng Al Vapor), Rosalía (por El Mal Querer), Rufus T. Firefly (por Loto), Toundra (por Vortex) y Zahara (por Astronauta).

"Vamos a paso lento pero firme, estamos intentando permanecer en el tiempo y merecer el respeto, algo que no se consigue de la noche al día", subraya la presidenta de la PAM sobre esta cuarta edición del Premio Ruido, que ha dado tres pasos más respecto a la del año anterior: "Tenemos un patrocinador, StubHub; nos hemos atrevido a celebrar la gala en una sala más grande y hemos pasado de cinco a siete actuaciones".

Esas actuaciones refrendan la importancia del premio otorgado por la prensa musical, pues sobre el escenario del Teatro Barceló estarán este miércoles siete de los nominados para tocar cada uno tres de sus canciones: Zahara, Belako, La Habitación Roja, Morgan, La Plata, Rufus T. Firefly y Putochinomaricón. Las entradas para asistir a la gala se pueden comprar en Stubhub.

Sobre la esencia del galardón, plantea el fotógrafo y miembro de la PAM Alfredo Arias que se trata de dárselo "al que sobresale por un esfuerzo especial al margen del resto de su carrera, a quien tiene un discurso y una manera diferente de hacer las cosas". "Ya tenemos muchas listas que cuantifican la calidad como si de una carrera de relevos se tratara", apostilla.

Quien resulte ganador este año sucederá en el palmarés del Premio Ruido a Niño de Elche (Mejor Disco de 2015 por Voces del extremo), Triángulo de Amor Bizarro (en 2016 por Salve discordia) y Rosalía (triunfadora en 2017 por Los Angeles). "Artistas que sorprendieron en su momento pero siguen demostrando su capacidad para destacar", señala Arias.

UNIÓN DE LA PRENSA

Destaca también Alfredo Arias que el Premio Ruido es importante porque es "muy sano" que los periodistas se junten a opinar libremente "sin poner una firma detrás". "También porque es necesario escenificar la unión de un sector del periodismo y su relevancia", prosigue, para rematar que, igual que los compañeros del cine hacen con los Premios Feroz, la prensa cultural informa "sobre lo que forma parte de la identidad de un país".

Afirma en este punto María Ballesteros que el periodismo cultural en general y el musical en particular es el más "arrinconado" en la prensa, debido a que despierta "pasiones porque cualquiera puede pensar que su opinión es mejor que la de los demás".

"Opinar libremente e incomodar es parte indispensable del periodismo y si dejamos de ser incómodos, de vez en cuando, dejamos de ser útiles. No porque no hablemos de conflictos armados o no informemos de situaciones políticas a nivel nacional o internacional somos menos importantes. Además, para todas aquellas personas que aún tengan dudas: la música es cultura, no es ocio", lanza tajante.

Por eso, remarca que la PAM es necesaria porque "hace fuerza" contra quienes "minimizan" la labor de los periodistas musicales o "quienes toman la cultura como un bien menor". Y aún apostilla que es un gremio específico que tiene que ser "visible" para el público, para los directores de periódicos y para los editores de informativos, siempre con el objetivo de que la música tenga más espacio en los medios.

Por último, anima al público a asistir a la celebración del Teatro Barceló para "para ver y escuchar a algunos de los mejores artistas españoles de 2018". "Algunos de los artistas que no actúan también estarán en la sala. No habrá zona VIP así que todos estarán con todos. La gala de Premio Ruido pretende ser como las buenas fiestas: reunir a gente de distinto pelaje que represente el espíritu del anfitrión. Y, honesta y humildemente: este año también esperamos conseguirlo", concluye.