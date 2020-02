Promotores musicales admiten "incertidumbre" en el sector por el coronavirus y afirman estar "alerta" para tomar medidas

La música en vivo registró una facturación récord de 382 millones en 2019, un 14,6% más que en 2018

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Albert Salmerón, ha admitido que el sector tiene "incertidumbre" ante la propagación del coronavirus por España y ha afirmado que están "alerta y atentos" para tomar "medidas", tal y como ha señalado en declaraciones a Europa Press, con motivo de la presentación este viernes en Madrid de las cifras de la música en directo durante 2019, que según ha destacado, ha sido "la mejor facturación de la historia de España".

Tal y como ha admitido Salmerón, a pesar de los buenos resultados del pasado ejercicio, el coronavirus se presenta este año como "una incertidumbre que está ahí" y que no saben "cómo va a afectar", ya que "todo es muy reciente", por lo que afirma que esperarán a ver qué ocurre para "tomar medidas".

"Tenemos que esperar para ver qué ocurre y tomar medidas", ha señalado Salmerón, quien asegura que estarán "alerta y atentos" ante las noticias sobre el coronavirus.

No obstante, el presidente de los promotores musicales ha apuntado que hasta el momento no han notado "impacto" del efecto coronavirus en la venta de entradas y cree que es "muy reciente". En cualquier caso, ha afirmado que el sector está "preocupado como cualquier otro" y aboga por no "dramatizar", aunque "sin quitar importancia al asunto", al tiempo que envía un mensaje de "tranquilidad" y "normalidad".

2019: "LA MEJOR FACTURACIÓN DE LA HISTORIA"

El sector de la música en vivo registró una facturación récord de 382 millones en 2019, un 14,6% más en relación a 2018. El mes con mayor facturación fue octubre, seguido de diciembre, mayo, julio y septiembre, todos por encima de los 40 millones. En 2018, la actividad se concentró en los meses de julio, octubre y noviembre y cayó el resto del año por debajo de los 30 millones, mientras que en 2017 solo octubre superó los 40 millones de facturación.

Tal y como ha destacado el presidente de la APM, la música en vivo ha alcanzado en 2019 "la mejor facturación de la historia de España" y se trata del "sexto año consecutivo de incremento de facturación".

Según destacan los promotores musicales, la música en vivo acumula un lustro de crecimiento ininterrumpido favorecida por la menor presión tributaria, que ha beneficiado el retorno de las grandes giras internacionales y la reactivación económica del sector. A pesar de los buenos resultados, señalan que el incremento del 14,6% representa una "cierta desaceleración", teniendo en cuenta que en 2017 y 2018 la recaudación aumento más de 20 y 24 puntos respectivamente.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las que más facturaron. En cuanto a las giras, Manuel Carrasco es la gira nacional con más asistentes, 351.994 espectadores a lo largo de 34 conciertos, seguida por Marea, que congregaron a 249.818 fans en 51 conciertos, y Alejandro Sanz, que reunió 182.896 asistentes en 5 conciertos.

En cuanto a internacional, la gira de Metallica fue la que más público congregó en España a lo largo de 2019, con 122.000 personas en solo dos conciertos, seguida por Ed Sheeran, que en también dos shows reunió a 108.386 asistentes y Morat, con diecinueve actuaciones y 82.433 espectadores.

REVENTA DE ENTRADAS

Preguntado acerca de la reventa de entradas, un tema polémico que ha afectado especialmente a los conciertos más masivos y de grandes figuras de la música, Salmerón ha señalado que se trata de un asunto "complejo" en el que siguen trabajando para conseguir "mejoras". En este sentido, ha afirmado que desde la Unión Europea se están aprobando directivas sobre la cuestión que se pondrán en marcha en 2021.

La APM aún no ha mantenido una reunión con el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodriguez Uribes, desde que tomó posesión de su cargo y aún no hay previsión de reunión, aunque la asociación de promotores musicales espera poder hacerlo pronto.

Entre las peticiones que trasladarán al ministro destaca la de "reconocer el valor de la música en directo como actividad con gran impacto tanto social como económico", que para Salmerón es "importante para la marca del país y el turismo", aunque también es "una actividad cultural de primer orden". "Con la música popular no ha habido pleno reconocimiento, es el momento y que la música en vivo tenga un papel central en el mundo de la cultura en España", ha dicho.