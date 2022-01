Las reproducciones de las canciones de Neil Young aumentan un 26% en la plataforma Deezer en tres días

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las reproducciones de la música del artista Neil Young, cuyo catálogo ha sido retirado recientemente de Spotify, han aumentado un 26% en la plataforma Deezer durante los primeros tres días de la semana --del 24 al 26 de enero--, tal y como ha informado el servicio de música.

Spotify anunció el pasado jueves que la música de Young será retirada de su servicio de streaming después que el cantante se opusiera a que sus canciones se reprodujeran en la misma plataforma que ofrece un podcast antivacunas con numerosos seguidores.

El servicio de streaming de audio Deezer ofrece "toda la colección" de canciones de Young en diferentes formatos, desde una playlist original que recopila los grandes éxitos del artista canadiense, '100% Neil Young', hasta su álbum más reciente, 'Barn', con la banda Crazy Horse.

Las cinco canciones más escuchadas de Neil Young en Deezer actualmente son 'Heart of Gold (2009 Remaster)', 'Harvest Moon', 'Old Man (2009 Remaster)', 'Rockin' in the Free World' y 'White Line'.

"En algunos de sus temas, el artista expresa sus pensamientos sobre la política y la industria musical. Es uno de los compositores más influyentes en la historia del rock, aunque sus canciones abarcan también muchos otros géneros y ocupa un lugar muy importante en nuestra plataforma", ha señalado Mauricio Mendoza, responsable de contenidos de Deezer.

Durante 2021, Neil Young se posición entre los 500 artistas más escuchados en el mundo en la plataforma de Deezer. Su nombre apareció entre los 200 artistas top en lugares como Islandia, Noruega, Canadá, Estados Federados de Micronesia, Nueva Zelanda, Timor Oriental, Eslovenia, Islas Turcas y Caicos, Islas Marshall y Australia.

Además, el álbum 'Harvest' se posicionó entre los 1.000 álbumes más escuchados del mundo, con la 'Heart Of Gold' como gran éxito nivel global.