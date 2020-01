Rob Halford celebra 34 años de sobriedad

Actualizado 07/01/2020 13:43:11 CET

MADRID, 7 Ene. (EDIZIONES) -

El cantante de Judas Priest, Rob Halford, ha celebrado sus 34 años de sobriedad publicando este lunes una imagen de la medalla con la que acredita este logro con la frase 'sé fiel a ti mismo'.

Halford escribió en redes sociales: "Gracias por el cumpleaños sobrio. Amor. Maníacos, significáis todo para mí. Y un agradecimiento a mis hermanos y hermanas en este mismo viaje".

En declaraciones a The Washington Times en 2016, Halford (68 años) remarcó que si hubiera seguido bebiendo ya estaría muerto hace tiempo y Judas Priest acabados.

"Estaría muerto, literalmente. No estaría hablando ahora a The Washington Times. No estaría aquí. Amo a la gente. Me encanta estar en una banda. Me encanta hacer música. Tenía que descubrir que eso era mucho más importante que ser adicto", añadió entonces.

Judas Priest siguen actualmente en activo y en 2020 celebran su cincuenta aniversario con una gira especial que tiene fechas en España en Resurrection Fest y el Rock Fest Barcelona de julio.