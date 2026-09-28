RTVE lanza 'Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)', la canción de Lucas Paulano para Eurovisión Junior 2026 - RTVE/RAÚL TEJEDOR

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado este lunes 'Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)', la canción con la que Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior 2026 el próximo 24 de octubre en Malta.

Según ha informado la Corporación, que estrenará esta noche el videoclip dirigido por Jimmy Llamas, responsable de los tres últimos vídeos de España para Eurovisión Junior. Antes podrá verse en 'La Revuelta' en La 1 y también en simulcast en La 2, Clan y Teledeporte.

El videoclip ha sido grabado íntegramente en un plató, donde se han creado distintos decorados, entre ellos, una habitación llena de juguetes, postales y objetos vinculados a la infancia, como aviones en miniatura, tiovivos, una peonza o una pequeña noria. En el video participan 22 bailarines y dos músicos, entre ellos el hermano de Lucas.

El jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, ha explicado que el videoclip "tiene pistas de algunas cosas que puede que estén en la puesta en escena de Malta". "Vais a flipar, a mí me encanta", ha afirmado Lucas.

Para la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, Lucas "tiene una voz que es puro talento y tiene una manera de cantar, de moverse, de mirarte, que al final es un conjunto". "Eurovisión no es solo la voz, es mucho más", ha señalado-