RTVE participará en Eurovisión Junior 2026, que se celebrará el próximo 24 de octubre Malta

Archivo - El representante de España en Eurovisión Junior, Gonzalo Pinillos, y la representante de España en Eurovisión Junior 2024, Chloe DelaRosa, posan durante la despedida del primero antes de Eurovisión Junior, en la librería La Mistral, a 3 de dicie - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha anunciado su participación en la 24ª edición del festival de Eurovisión Junior, organizada por la Unión Europea de Radiodifusión, un festival que tendrá lugar el 24 de octubre en Ta' Qali (Malta), como ha informado en un comunicado.

Según la UER, 16 radiotelevisiones públicas han confirmado su presencia en el certamen: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en 11 ocasiones. El representante en 2025, Gonzalo Pinillos, terminó en quinta posición con su canción 'Érase una vez (Once Upon a Time)'.