Slipknot, cabeza de cartel del Resurrection Fest Estrella Galicia 2019

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del Resurrection Fest Estrella Galicia 2019 confirma este martes a Slipknot como cabeza de cartel de su próxima edición, que se celebrará en Viveiro (Lugo) del 3 al 6 de julio. La banda estadounidense también confirma su presencia en el Download Festival Madrid en el mes de junio.

"Por fin, la banda más pedida a lo largo de nuestra historia durante todos estos años pisará Viveiro", recalca el comunicado remitido a Europa Press, que añade: "Hemos estado intentando traerlos año tras año, las negociaciones nos han llevado años, pero al fin tras una década sin venir por España, los americanos Slipknot serán cabeza de cartel del Resurrection Fest Estrella Galicia 2019".

En esta línea, el comunicado apunta que Corey Taylor y los suyos son "una de las principales bandas de metal del mundo y volverán el año que viene con nuevo disco". "No faltarán todos sus éxitos y harán un concierto de producción completa, prometiendo ser uno de los conciertos más brutales que jamás hemos visto en el festival", apostilla.

Asimismo, la organización avanza que "todavía quedan muchas más sorpresas y bandas por anunciar en el cartel", al tiempo que recuerda que las entradas ya están a la venta en la página web oficial del festival, www.resurrectionfest.es.

Slipknot se unen así a un cartel que contaba ya con Parkway Drive, Within Temptation, Trivium, Testament, Cradle Of Filth, Kvelertak, Cult Of Luna, While She Sleeps, Converge, Avatar, Brant Bjork, Ignite, Colour Haze, Misery Index, Power Trip, Leo Jiménez y Radio Moscow, entre otros.