SON Estrella Galicia acogerá en mayo a Puma Blue y su "universo de melancolía y atmósferas oníricas" en Madrid

El artista Puma Blue - SON ESTRELLA GALICIA

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival SON Estrella Galicia ha anunciado que el proyecto del londinense Jacob Allen, Puma Blue, llegará el próximo martes 5 de mayo al madrileño Café Berlín con su "universo de melancolía y atmósferas oníricas".

Detrás de Puma Blue se encuentra el músico, cantante y compositor londinense Jacob Allen, una voz a caballo entre el rock , el R&B , el 'downtempo' y el trip-hop.

"Desde que comenzara a publicar sus primeras composiciones en 2014, Allen ha ido construyendo un universo sonoro propio, marcado por la fragilidad emocional, la intimidad y una estética profundamente atmosférica", ha explicado el festival en un comunicado.

Tras varias maquetas iniciales como 'Swum Baby' (2017) y 'Blood Loss' (2019), su debut discográfico fue en 2021 con 'In Praise of Shadows', inspirado en la obra homónima de Jun'ichiro Tanizaki.

Posteriormente, ha continuado publicando trabajos como 'Holy Waters' (2023), 'Antichamber' y 'Extchamber' (2025), hasta llegar a 'Croak Dream' (2026), su trabajo más reciente que presentará en este concierto de Madrid.

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical.