Sorteamos 10 entradas dobles para Vetusta Morla en Los Conciertos de la Campa Santander

Los Conciertos de La Campa Santander celebran su primera edición durante la Semana Grande de la capital cántabra dando un salto cualitativo en la contratación de artistas internacionales.

La oferta musical de siete días está integrada por las primeras espadas del pop, rock y electrónica nacional e internacional. David Guetta, The Jacksons, The Waterboys, Dani Martín, Vetusta Morla o Taburete son algunos de los artistas que pasan por la ciudad del 21 al 28 de julio.

La Campa, unión temporal de las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold, organiza este evento que tiene lugar en un gran marco natural e histórico destacable: la Península de La Magdalena. Un entorno privilegiado en la ciudad que dota a este festival urbano de un indudable atractivo.

La apertura del 21 de julio corrió a cargo de Dani Martín, a quien siguió el domingo 22 la fiesta Viva Vop con Taburete o Carolina Durante, entre otros. Este lunes 23 toman el testigo Kiko Veneno y Rubén Blades en una noche solidaria que destina toda la recaudación al Proyecto de Amara Cantabria, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Cantabria -el precio de la entrada es simbólico, dese 9 euros la entrada normal y 45 euros en la zona VIP-.

El martes 24 de julio se dan cita tres bandas internacionales de pop y rock dando espacio a un público más alternativo. Los escoceses The Waterboys, liderados por Mike Scott; Vintage Trouble y The Mistery Lights. Un día después, el 25, se subirán al escenario The Jacksons en la celebración de sus 50 años, siendo The Excitements los teloneros de lujo.

Vetusta Morla, con una de las giras más aplaudidas a nivel nacional, recalará en La Campa Santander el jueves 26 de julio. Presentará su reciente trabajo Mismo sitio, distinto lugar, sin renunciar a temas clásicos, tal y como ocurrió en su gran concierto en Madrid ante 38.000 fans. Junto a ellos estarán Egon Soda y Laredo.

El 28 de julio, como cierre de lujo a toda una semana de actuaciones, el productor de música electrónica David Guetta. Los artistas invitados de esta jornada serán Wally López, Deepend y Sylvain Armand.

SORTEO

Las entradas pueden adquirirse de forma online en www.ticketslacampa.com y www.ticketea.com. Venta física en McDonald's de Cantabria, Escenario Santander, Tienda Tipo Santander y Manuel Muñoz (Torrelavega).

La gran noticia para nuestros lectores es que, por cortesía de la organización, sorteamos 10 entradas dobles (con acompañante) para el concierto de Vetusta Morla este 26 de julio.

Para optar a una de estas entradas dobles tan solo tienes que seguir en Facebook a Europa Press Música y La Campa Santander y contarnos AQUÍ por qué te apetece ir a este concierto de Vetusta Morla, Egon Soda y Laredo.

Adicionalmente, te pedimos que compartas en tu muro personal de Facebook el post del sorteo para que se entere toda la gente posible de esta gran cita. Este martes 24 de julio por la tarde contactaremos con los ganadores respondiendo públicamente a los mensajes que previamente nos hayan dejado en Facebook.