Soundhood SON Estrella Galicia celebra el papel de las salas en el desarrollo del talento: "Es un festival diferente"

La 126 actúa en Soundhood SON Estrella Galicia Bilbao, a 11 de abril de 2026 - ESTRELLA GALICIA

BILBAO, 18 Abr. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) -

La última edición de Soundhood SON Estrella Galicia se ha celebrado este mes de abril en Bilbao, una iniciativa que transforma los barrios en escenarios y devuelve la música en directo a espacios cotidianos. "Se busca poner en valor el papel fundamental de las salas en el desarrollo del talento", destaca a Europa Press el director de activación de Estrella Galicia, Víctor Mantiñán.

Tras su paso por ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, A Coruña o Granada, la edición de Bilbao "ha sido una de las mejores desde el lanzamiento del proyecto", en palabras de Mantiñán, que enfatiza en que "Soundhood se dirige a todos aquellos que aman la música y la cerveza y buscan una experiencia diferente, en la que pueden descubrir nuevos sonidos y talento tanto local como internacional".

Como afirma Mantiñán a Europa Press, "los grupos que hoy llenan festivales y estadios han empezado en salas y, probablemente, sin ellas no habrían podido desarrollar su potencial. Además, las salas son motores culturales de los barrios. Con esta premisa, Soundhood se desarrolla en salas y otros espacios musicales cercanos entre sí, que albergan un programa de actividades musicales y cerveceras diseñado para que el público viva una experiencia inolvidable y cómoda".

De este modo, se ofrece una propuesta que "invita a moverse entre distintos espacios, descubrir nuevos talentos en formatos diversos y culminar en grandes conciertos donde conviven distintos públicos con bandas internacionales". "Puede tener ciertas similitudes con un festival urbano, pero creemos que tanto su propuesta musical como su componente experiencial lo convierten en un evento muy diferente, pensado para quienes amamos la música", defiende.

Precisamente, la edición de este año ha comenzado con sesiones de DJ en la terraza de El Perro Chico, que han cedido el testigo a las actuaciones de La 126 y Aeronave Adolescente en la floristería Flores para Venus, mientras que en los locales de ensayo de Bilborock se ha podido disfrutar de Trendkill, Staff, Suger Taldea y Valenska.

Además de la música, el espacio de reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de cuerda Maura Luthier celebró el workshop '¿A qué suena tu cerveza?', una experiencia sensorial donde los asistentes pudieron explorar los paralelismos entre la creación musical y la elaboración cervecera.

A la noche, Bilborock --la antigua iglesia reformada cerca del Casco Viejo de la ciudad-- fue el escenario elegido para las actuaciones de Toldos Verdes, con su universo melódico cargado de emoción; el dúo británico Big Special, que canaliza la rabia en potentes himnos; y Sprints, una de las bandas más destacadas del garage punk actual, que pusieron el broche final a la jornada.

"En esta ocasión, la selección de grupos y el programa de actividades han reunido a un público muy heterogéneo en un espacio único como Bilborock. Los showcases han permitido disfrutar de experiencias musicales únicas en distintos espacios y hemos podido compartir nuestra pasión por la cerveza. Además, ha sido la primera vez que hemos abierto las puertas de locales de ensayo para que el público pudiera vivir una experiencia única: ver a los artistas en su espacio más íntimo. Sin duda, repetiremos", avanza Mantiñán.

MOTORES CULTURALES DE BARRIOS Y CIUDADES

El director de activación enfatiza en el hecho de que "Soundhood SON Estrella Galicia siempre se estructura alrededor de una o varias salas que comparten el planteamiento, filosofía y actitud" con la compañía.

"Tenemos la suerte de contar con una red de espacios diferenciales que son auténticos motores culturales en los barrios y ciudades en los que se ubican. Gracias a ello, hemos podido desarrollar Soundhood como un evento itinerante que ya ha pasado por distintas ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, Granada, A Coruña y ahora Bilbao, todas ellas con una cultura e historia musical alucinantes", destaca.

Sobre la selección de artistas, indica que priorizan "el talento local con potencial para llegar a un público más amplio". "Estos proyectos conviven en el cartel con bandas internacionales de sólida trayectoria fuera de España, aunque todavía menos conocidas en el país, como Big Special o Sprints. El cartel es lo suficientemente heterogéneo como para reunir a públicos muy distintos", apostilla.

De cara a próximas ediciones, Mantiñán puntualiza que no quieren "adelantar demasiado" porque siguen "trabajando en ello. "Pero sí podemos decir que Soundhood mantendrá las señas de identidad con las que nació como proyecto musical cervecero. La edición de Bilbao nos ha inspirado especialmente y tenemos muchas ideas nuevas que queremos implementar en próximas ediciones", augura.