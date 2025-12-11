El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026

Archivo - El cantante no binario Nemo durante su concierto en el MADO 2024, en la Plaza de España, a 7 de julio de 2024, en Madrid (España). Nemo ganó con su canción ‘The Code’, con la que representaba a Suiza, el festival de Eurovisión 2024, celebrado el - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista Nemo, que ganó Eurovisión 2024 por Suiza con su canción 'The Code', ha renunciado al trofeo por la continuidad de Israel en la edición de 2026.

"Eurovisión afirma que defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos. Esos valores hicieron que este concurso fuera significativo para mí. Pero la continua participación de Israel, durante lo que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha concluido que es un genocidio, muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER", ha afirmado en un comunicado que ha compartido en su cuenta de Instagram.

El ganador explica que no se trata de "individuos" o "artistas" y acusa al concurso de blanquear y "suavizar" la imagen de Israel pese a defender que se trata de una cita "apolítica".

"Y cuando países enteros se retiran por esta contradicción, debería quedar claro que algo va muy mal. Por eso he decidido enviar mi trofeo a la sede de la UER en Ginebra. Con gratitud y con un mensaje claro: hagan lo que predican. Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera de él, incluso las canciones más bonitas pierden su significado. Espero el momento en que esas palabras y acciones coincidan. Hasta entonces, este trofeo es suyo", ha zanjado.