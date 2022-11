Tequila repasa su historia en un documental: "Si fuese una canción, sería una con música alegre y letra triste"

La película se estrena el día 25 y dará lugar a un encuentro de Ariel Rot, Alejo Stivel y Felipe Lipe con el público el día 28

Tequila repasa su "fuerte viaje" en su primer documental, 'Tequila. Sexo, drogas y rock and roll', dirigido por Álvaro Longoria y en el que se ahonda en la "verdadera historia" de la mítica banda que marcó un "antes y un después" en la historia de la música en España.

"Si este documental fuese una canción, sería una canción con música alegre y letra triste", asevera Ariel Rot en una entrevista concedida a Europa Press junto a Alejo Stivel y Longoria. En la producción, narrada por Cecilia Roth y que se presentó en el Festival de San Sebastián, también aparecen además de los dos exmiembros de la banda, el otro superviviente, Felipe Lipe --Julián Infante y Manolo Iglesias murieron de sida--.

El documental se centra en los inicios del grupo en 1976 hasta su primera disolución, en 1983, un período en el que lanzaron cuatro discos, se convirtieron en todo un fenómeno fan y colocaron el rock and roll en la cima musical de una España en plena liberación tras la transición. Figuras como el que fuera su promotor Gay Mercader o personalidades de la época como Miguel Ríos o Ramoncín participan en la película junto a los protagonistas analizando el relato, un relato basado en los excesos: demasiado jóvenes, con demasiado éxito, demasiadas drogas y demasiadas mujeres.

"Fue más fácil contarlo que ahora verlo, vernos contándolo", manifiesta Rot sobre todo lo que se sincera en este documental, para el que cree que, en parte, es el momento porque ha pasado el tiempo suficiente como para relatar toda aquella experiencia.

Stivel coincide en la "dureza" de todo lo que cuentan, desde las adicciones --de los porros a la heroína--, a la lucha de egos, la fama y los abusos de una industria que les hizo firmar un primer contrato "leonino", como se define en la cinta, cuando aún eran muy jóvenes. "Verlo te da más pudor", apostilla.

Sobre todos esos excesos, a día de hoy, los supervivientes de Tequila creen que para la edad que tenían en aquellos años "nada es demasiado", pero reconocen las consecuencias. "El cóctel de todo eso junto y que éramos chicos viviendo en un mundo de adultos, nos hizo daño", lamenta Rot.

No obstante, insiste en que, "por suerte", ni él ni Stivel tienen nada de lo que arrepentirse e incide que en el caso de los fallecidos Infante e Iglesias los excesos fueron una "decisión tomada", una "manera de vivir".

"Habría que analizar por qué tanto Alejo como yo supimos gestionar todo aquello de otra manera", añade Rot, quien, como Stivel, continúa en la actualidad trabajando en la industria musical con una imagen alejada de aquellos vicios en los que los cinco componentes de Tequila cayeron.

ROT, STIVEL Y LIPE, JUNTOS EN UN ENCUENTRO

En la película, Rot y Stivel comentan sus experiencias juntos, mientras Felipe Lipe lo hace por separado e incide en las diferencias que hubo en la formación. Sobre la relación actual que mantienen, Rot destaca que el documental ha servido para que los tres hayan "vuelto a contactar" y se hayan acercado tras un período en el que habían estado "completamente distanciados".

Todo esto dará lugar a un encuentro con el público que se celebrará el 28 de noviembre en Madrid y en el que Rot, Stivel y Lipe estarán presentes para contestar preguntas sobre su documental. La cita, de la que los protagonista no ofrecen aún muchos detalles, será "una fiesta con sorpresas".

El acto será algo "totalmente simbólico", alejado de una vuelta del grupo, que se reunió sin Lipe para una gira en 2008 y otra, de despedida, que cerraron en 2021 tras haber sido frenada por la pandemia. Cuestionados por si habrá un nuevo regreso, Stivel dice: "No sabemos si volveremos".

Sobre el proceso de creación del documental, el que fuera vocalista de Tequila destaca que la "naturalidad" del director les ayudó abrirse. "Álvaro tiene una delicadeza que nos hizo facilísimo contarlo todo", afirma.

Por su parte, Longoria insiste en que el proceso fue "orgánico" y tuvo como reto "mostrar la diversión de Tequila y su música, los años locos de la premovida y encima contar una historia bastante fuerte, la de unos adolescentes que pasan de golpe y porrazo de ser unos niños a ser unos adultos".

UN "ANTES Y UN DESPUÉS" EN LA MÚSICA

"Tequila fue un antes y un después (en la música en España), enseñaron una cosa que no se les había ocurrido que se podía hacer", reivindica también, para sentenciar que "la movida le debe mucho" a la banda que a día de hoy aún hace sonar canciones como 'Salta!!!'.

El director, quien propuso a Rot y Stivel la puesta en marcha del documental, vio en la experiencia del grupo una historia "interesante" porque "nadie podía imaginársela".

"Nadie podía imaginar todo lo que les ha pasado a ellos, ese viaje tan fuerte", explica, al tiempo que asegura que para él hacerlo ahora era lo adecuado por "ha pasado el tiempo suficiente, 40 años, como para que los miembros de Tequila puedan enfrentar la que vivieron".

En este sentido, Longoria defiende la importancia del documental, sin el que "historias como esta se perderían". "Dentro de 20 años se podrá mirar este documental y entender lo que pasó en España en el 76 y el origen de la música pop y rock en España, que no existía antes (de Tequila)", sentencia.

Por su parte, Stivel ve el documental como "un capítulo más" en la historia del grupo, que parece no acabar al continuar con propuestas como esta pese a estar separado. Además, "hoy en día si no tienes un documental, no eres nadie", concluye Rot.