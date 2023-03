The Offspring, Ava Max, Janelle Monáe y Mumford and sons completan el cartel del Mad Cool Festival 2023

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

The Offspring, Ava Max, Janelle Monae y Munford and sons, son los últimos confirmados que actuarán en el festival Mad Cool 2023, que se celebrará del 6 al 8 de julio en Madrid.

Así lo ha anunciado este jueves la organización del festival en un mensaje en Twitter, en el que ya confirman el cierre del cartel con estas actuaciones.

Así, el 6 de julio se subirán a los escenarios del festival en el Nuevo Espacio Mad Cool, Lizzo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly y Robbie Williams como cabezas de la jornada. Ese mismo día, el resto de los espectáculos los protagonizarán The 1975, Sigur Rós, The Offspring, Franz Ferdinand, Rina Sawayama, Paolo Nutini, King Princess, Nathaniel Rateliff, City and colour, Genesis Owosu, Mimi Webb, Nova Twins, Stacey Ryan, Emotional Oranges, Yellow Days, The Amazons, Selah Sue, Gilrli, Insicere, Walls, Ghouljaboy, Cold years, Zetak, Dj Trapella, Mobox, Chalkyninenine, así como Honey Dijon, Purple disco machine, Gerd Janson y Two ex.

El 7 de julio, Mumford & Sons, Queens of The Stone Age, The Black Keys y Sam Smith serán los platos fuertes y también actuarán Rufus du Sol, Tash sultana, Kaleo, Jacob Collier, Spoon, Puscifer, Angel Olsen, Bombay bicycle club, The driver era, Raye, Men I trust, Kevin Morby, Delaporte, Pixey, Hannah grae, Hotwax, Stone, Night club, Ralphie Choo, Peje Choclock, Himalayas, Victor Carré B2B Body-0, Miss deep'in, Loopi.Ta, así como The blessed Madonna, Polo & Pan, Dj Gigola y Helena Gallardo.

Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Janelle Monáe y The Prodigy son los grandes nombres de la última jornada, el 8 de julio, cuando el festival también recibirá a Jamie XX, Years & Years, Ava Max, Primal Scream, The Rose, Sylvan Esso, Kurt Vile & the violators, Cupido, The hu, Shinova, Morgan, Touché amoré, Belako, Pictura this, Ethan Bortnick, Elyella, Thumper, Maika Makovski, Dora Sila Lua, Boy bleack, Ar/co, Petti, Armis, Alvaro Valero, L.A.S Djs, Anfisa Letyago, Christian Löffler, Denis Sulta y Mendi.