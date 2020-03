Pretenders anuncian nuevo disco y estrenan un primer adelanto

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pretenders anuncian nuevo álbum para el próximo 1 de mayo con el título de 'Hate for sale'. El anuncio viene ya acompañado por un primer single, 'The buzz', que resulta totalmente identificable.

"Creo que todos sabemos que las relaciones amorosas pueden ser similares a la adicción a las drogas. Se trata de eso. No habló por mi, por supuesto, nunca soy obsesiva, nunca obsesiva, nunca obsesiva", plantea Chrissie Hynde sobre 'The buzz'.

Producido por Stephen Street (The Smiths, The Cranberries, Blur), 'Hate For Sale' es el undécimo álbum de estudio de The Pretenders y el primero en ser escrito entre Chrissie Hynde y el guitarrista James Walbourne (Jerry Lee Lewis, Dave Gahan o The Rails).

Las canciones del disco son Hate For Sale, The Buzz, Lightning Man, Turf Accountant Daddy, You Can't Hurt a Fool, I Didn't Know When To Stop, Maybe Love Is In NYC, Junkie Walk, Didn't Want To Be This Lonely y Crying in Public.

El anterior álbum de The Pretenders fue 'Alone' en 2016. 'Hate For Sale', estará disponible desde el 1 de mayo a través de BMG, en formato CD y vinilo de 12 pulgadas, de gran gramaje.