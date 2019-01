Thom Yorke no asistirá a la ceremonia de ingreso de Radiohead en el Rock and Roll Hall of Fame

Actualizado 10/01/2019 14:36:55 CET

El vocalista de Radiohead, Thom Yorke, ha confirmado que no tiene intención de asistir a la ceremonia de ingreso de Radiohead en el rock and Roll Hall of Fame.

La banda británica es una de las siete que este año han sido escogidas para ingresar en tan selecto club en la promoción de 2019, en una gala que tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn el 29 de marzo.

En una entrevista con Variety, Yorke ha planteado que en el grupo no sabes cómo tomarse esta distinción, puesto que "como ingleses" no la comprenden en realidad.

"No queremos ofender a nadie. Creemos que sencillamente no lo entendemos. Nuestro problema es que todas las ceremonias de premios en el Reino Unido apestan. Crecimos con los Brits, que son como ese accidente automovilístico ebrio con el que no quieres involucrarte", ha destacado.

Preguntado directamente sobre si tiene intención de asistir a la ceremonia, Yorke ha explicado que no puede porque tiene un compromiso con la Filarmónica de París el 7 de abril -nueve días después de la ceremonia-.

"No puedo, sé que no puedo, por esas piezas de piano que escribí -para las pianistas francesas Katia y Marielle Labèque-. Está la Filarmónica de París, así que tengo que estar allí, estoy ocupado", ha rematado.

En principio, tampoco se espera la asistencia de algún otro miembro de Radiohead a la ceremonia del 29 de marzo, aunque eso no está confirmado al cien por cien.