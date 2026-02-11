Tony Grox y Lucycalys, Llunas, Kitai, María León y Julia Medina, Herzog y Kenneth, a la final de 'Benidorm Fest 2026'

María León ft. Julia Medina durante su actuación - ROBERTO MORENO MOYA

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Kenneth se han clasificado para la final de 'Benidorm Fest 2026' que el sábado elegirá al ganador del concurso que este año no viajará al Festival de Eurovisión, tras la retirada de RTVE del concurso en protesta por la presencia de Israel.

Por el contrario, se han caído de la carrera Luna Ki, Greg Taro y Dora & Marlon Collins ya no podrán optar a uno de los premios que están en juego. Este quinto año habrá, junto al premio en metálico de 150.000 euros brutos -100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción-, varios premios más.

RTVE ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un single con un productor de allí. El tercer premio será un billete para viajar a Estocolmo (Suecia), a visitar Spotify y grabar en sus estudios otro single.

En la primera semifinal los artistas han actuado por este orden, Kitai con 'El amor te da miedo'; María León ft. Julia Medina con 'Las damas y el vagabundo'; Luna Ki con 'Bomba de amor'; Greg Taro con 'Velita'; Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?'; Dora & Marlon Collins con 'Rakata'; Tony Grox & Lucycalys con 'T amaré'; Mikel Herzog Jr. con 'Mi Mitad' y Kenneth con 'Los Ojos No Mienten'.

En la segunda semifinal actuarán este jueves Asha con 'Turista'; KU Minerva con 'No volveré a llorar'; Funambulista con 'Sobran gilipo**as'; Dani J con 'Bailándote'; The Quinquis con 'Tú No Me Quieres'; Atyat con 'Dopamina'; Rosalinda Galán con 'Mataora'; Mayo con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote'.

La nueva edición cambia de trofeo. El certamen de este 2026 recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.