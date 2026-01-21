D. Valentino enciende La Riviera en el primero de sus conciertos para despedir ‘Ciao!’

El cantante D. Valentino cuelga el cartel de ‘todo vendido’ en el primero de sus conciertos en Madrid - Inverfest

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano D. Valentino ha encendido la sala de La Riviera en el primero de sus tres conciertos en Madrid para despedir su trabajo ‘Ciao!’.

El artista ha puesto a cantar durante poco más de una hora a toda la sala madrileña con sus último trabajo, el EP 'Ciao!' y el álbum 'Rosa&Rojo', y una ráfaga de canciones que le han sacado del lugar 'underground' en el que se encontraba desde que comenzó a publicar singles en 2021.

Así, 'Prettygyal', 'no quiere bailar' o ‘why’ han aumentado la energía de los presentes que no han parado de animarle con gritos incluso con algunas de sus primeras canciones.

La de hoy ha sido la primera de las tres citas que D. Valentino tiene con el festival Inverfest, que cuenta con el apoyo de Vibra Mahou -la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias en torno al directo-.

De hecho, en los tres conciertos ha colgado el cartel de 'todo vendido' y las entradas se agotaron el mismo día que salieron a la venta. En Madrid, en total, D. Valentino -que ya alcanza más de 800.000 oyentes mensuales en Spotify- reunirá a más de 7.000 personas pero ha agotado todas y cada una de las entradas en todas las ciudades que ha pisado con esta gira.

Estos datos se han confirmado esta noche en La Riviera, cuando su público joven -fans no mayores de 25 años- ha arropado al artista al tiempo que coreaban todas sus canciones.

Aunque colaboraciones con otros aristas de la misma escena también le han valido un aumento de seguidores -'Damn' con Mvrk tiene más de 6 millones de reproducciones- también ha jugado un gran papel la red social TikTok. Ahí, los usuarios han utilizado sus canciones en numerosos vídeos, haciendo que algunas, como 'why' se hayan viralizado y hayan llegado a ser la banda sonora de más de 16.000 publicaciones.