Vetusta Morla estrena 'Bailar en Beirut', un canto a la "resistencia" desde las ruinas de Líbano

El grupo madrileño Vetusta Morla durante una actuación, en el Palau Sant Jordi, a 2 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El concierto se encuadra dentro de su ‘Gira de vuelta’. - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Vetusta Morla ha publicado este viernes su nuevo sencillo 'Bailar en Beirut', un canto a la "resistencia" desde las ruinas de Líbano.

El segundo anticipo de su próximo trabajo ha sido grabado en directo por toda la formación en los 5020 Studios de Madrid bajo la producción de Héctor Reo y el propio grupo. Llega tras más de dos años de parón creativo.

Así, el concepto de la canción se reafirma en el videoclip, donde aparece un violonchelista tocando entre las ruinas de la capital libanesa tras un ataque israelí.

"Conectando asimismo con la memoria del propio grupo, que en 2004 actuó en la capital libanesa en una experiencia colectiva que marcó su decisión de dar continuidad al proyecto musical", explica su oficina de representación en un comunicado.

Han sido los propios artistas los que han recordado el impacto que tuvo en su carrera aquella estancia en el festival Anti-Crise de 2004, asegurando que la última noche en la ciudad sellaron el juramento de hacer siempre todo lo que estuviera en su mano por continuar "esta aventura".

El videoclip del tema, dirigido por Iván Blanco, entrelaza imágenes de archivo de aquel viaje con secuencias actuales de sus ensayos y del arranque de su gira en Barcelona, construyendo una pieza que "se mueve entre el archivo y el directo, entre la distancia y el recuerdo, frente a lo único e irrepetible del escenario".