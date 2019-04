VÍDEO: Ariana Grande, golpeada por un 'limonazo' en Coachella

Someone threw a lemon at our baby!!!

Who the fu*k throws lemons ?? at a concert??

Wtf shit... this ain’t no one direction concert right @ArianaGrande ?

I love you baby @ArianaGrande

I hope you are ok @ArianaGrande

People don’t throw lemons people!! The f*ck y’all are weird! pic.twitter.com/nZuLrrypLp