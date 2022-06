Warner Music Spain equipa con Dolby Atmos su nueva sede de Madrid

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Warner Music Spain ha llegado a un acuerdo con Dolby Atmos por el que ha equipado con este sistema algunas de las salas de grabación, mezcla y escucha de su nueva sede en Madrid, The Music Station.

En concreto, la sede cuenta con una estudio de grabación y mezcla y dos salas de escucha que incluyen esta tecnología de audio que ofrece un sonido inmersivo, según ha informado Warner Music en un comunicado.

Así, los artistas que creen sus nuevas canciones en el mencionado estudio tendrán el espacio y la libertad para realizar plenamente su visión y alcanzar nuevos niveles de sonido.

Artistas como Pablo Alborán, David Guetta, DJ Tiësto, Dua Lipa, Ed Sheeran y Michael Bublé ya han creado nueva música en Dolby Atmos. Al mismo tiempo, canciones clásicas, como 'Sittin' On The Dock of the Bay' de Otis Redding, 'Stand By Me' de Ben E. King y 'Respect' de la reina del soul Aretha Franklin, han sido remezcladas en Dolby Atmos para aprovechar la claridad y la profundidad que proporciona esta tecnología.

En este sentido, el presidente de Warner Music Iberia, ha celebrado que el acuerdo con Dolby Atmos "permitirá a los fans sumergirse aún más en la música con la calidad y cuidado con la que fue creada".

"Nuestros artistas graban sus canciones prestando atención a cada detalle, sonido, mezcla de instrumentos y voces. Gracias a Dolby Atmos ahora podemos apreciar y escucharlas tal y como los artistas las imaginaron. La experiencia de escucha es realmente asombrosa", ha apuntado.