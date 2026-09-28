La Biblioteca Nacional incorpora más de 60 obras de Jesús de Vilallonga a su colección de grabado contemporáneo - BIBLIOTECA NACIONAL

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España ha incorporado más de 60 obras originales realizadas por el artista Jesús de Vilallonga (Santa Coloma de Farners, Girona, 1927 - Barcelona, 2018) a su colección de grabado contemporáneo.

Este conjunto de obra gráfica, donado por su viuda, Katherine Slusher, consta de un total de 61 estampas realizadas con diversas técnicas como aguafuerte, serigrafía, litografía y collage. Algunas de ellas forman parte de series y libros de artista. Además, incluye otros documentos relacionados con la trayectoria artística y expositiva del autor, entre los que se incluyen postales, folletos, invitaciones y láminas.

Dentro de las obras originales que integran este donativo, la Biblioteca Nacional ha destacado "por su carácter único" dos monotipos realizados con técnicas mixtas, que mezclan estampación con pintura y collage, titulados 'Coloma' y 'Tauromaquia'.

Asimismo, entre las piezas donadas se encuentran tres series completas de pequeño formato realizadas al aguafuerte: 'Mes Quebecoises', 'Les Phases de Vénus' y 'Classique'. También forma parte del conjunto el libro de artista 'Rencontre', realizado en colaboración con el poeta canadiense Gilles Vigneault.

La donación incorpora, además, 26 estampas sueltas, varias de ellas pruebas de artista, así como obras de gran formato pertenecientes a las series Suite California, Retrato Imaginario y Suite Montreal.

Junto a las obras originales, se han incorporado materiales documentales vinculados a la actividad expositiva del artista, entre ellos un cartel, 58 folletos e invitaciones, diez tarjetas postales editadas por la Galerie d'Art Vincent de Ottawa y una carpeta con 19 láminas que reproducen pinturas al óleo expuestas en la Dominion Gallery de Montreal en 1977.

Este donativo resulta "de especial interés" para la Biblioteca, ya que esta no contaba hasta ahora con obra gráfica original de Jesús de Vilallonga, por lo que consolida como institución de referencia para el estudio de su obra.

SERIES COMPLETAS Y DIVERSIDAD DE TÉCNICAS

"La amplia cronología del conjunto, así como la presencia de varias series completas y la diversidad de técnicas, formatos y tipologías representadas, permite disponer de una visión amplia de su producción gráfica y estudiar la evolución de su trayectoria artística", ha apuntado la institución.

Finalmente, la Biblioteca Nacional ha agradecido a Katherine Slusher esta donación que, coincidiendo con el próximo centenario del nacimiento del artista, "contribuye al enriquecimiento de la colección de grabado español del siglo XX".

Jesús de Vilallonga fue un artista multidisciplinar que desarrolló su carrera entre Europa y Norteamérica. Tras su formación en Barcelona, en el taller de Ramon Rogent, y posteriormente en la École des Beaux-Arts de París, se trasladó a Quebec en 1954.

Su obra presenta ecos del surrealismo, el simbolismo y el manierismo y fue expuesta en numerosas galerías de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Actualmente algunas de sus obras forman parte de colecciones de obra gráfica de museos, universidades y varias colecciones privadas en diversos países.