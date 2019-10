Borrell lamenta el fallecimiento de Alicia Alonso, una "leyenda de la danza irrepetible y universal"

Publicado 17/10/2019 19:40:00 CET

La Bailarina Alicia Alonso - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha lamentado este jueves el fallecimiento a los 98 años de la bailarina cubana Alicia Alonso, una "leyenda de la danza irrepetible y universal".

A través de un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, el jefe de la diplomacia española, que se encuentra de viaje precisamente en la isla caribeña, ha querido recordar a la 'prima ballerina assoluta' y directora general del Ballet Nacional de Cuba.

"Me sorprende en Cuba el fallecimiento de la leyenda de la danza Alicia Alonso, una figura irrepetible y universal que representó como nadie el enorme talento artístico de los cubanos. Descanse en paz", ha escrito Borrell.

UNA CARRERA EXTENSA: COMENZÓ EN 1938 EN BROADWAY

La actividad profesional de Alonso comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales 'Great Lady' y 'Stars in your eyes'. Un año más tarde, ingresó en el 'American Ballet Caravan', antecedente del actual 'New York City Ballet'. Se incorporó al 'Ballet Theatre of New York' en 1940, año de su fundación.

En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba. Entre los numerosos reconocimientos, destaca la Encomienda de la Orden Isabel la Católica, que adjudica el Rey de España; la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid; La Orden de las Artes y Las Letras de la República Francesa; el título de Heroína Nacional del Trabajo de la República de Cuba; el Premio Benois de la Danza; el Premio Irene Lidova de Cannes por toda su carrera artística; la Orden José Martí de Cuba; y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el gobierno español. En 2017 recibió el título de Embajadora Mundial de la Danza otorgado por la UNESCO.

Además, cuenta con una Cátedra de Danza con su nombre en la Universidad Complutense, de Madrid y la Fundación de la Danza y el Instituto Superior de la Danza Alicia Alonso, adscripto a la Universidad Rey Juan Carlos.