El Congreso insta al Gobierno a apoyar y respaldar que Zaragoza sea sede de los Goya en 2028 con los votos de PSOE y PP

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno, y en particular al Ministerio de Cultura, a "apoyar y respaldar" que Zaragoza sea la sede de la Gala de los Premios Goya en 2028, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte del pintor y en reconocimiento a la figura de Francisco de Goya.

La proposición ha salido adelante con 30 votos a favor de PP y PSOE, tres en contra de Vox y tres abstenciones de Bildu, ERC y UPN. La iniciativa aprobada es resultado de una transaccional a una enmienda del PP al texto original del PSOE. Asimismo, se insta al Ejecutivo a promover el diálogo y la colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y con el resto de las instituciones para trasladar esta propuesta y explorar su viabilidad.

Los socialistas han defendido que, pese a que la industria cinematográfica es muy relevante en términos económicos y de empleo, tiene la "debilidad" de su desequilibrio geográfico, puesto que Madrid y Cataluña concentran el sector.

"De ahí que la descentralización de la Gala de los Goya hacia otras ciudades sea especialmente interesante como revulsivo y apoyo a las empresas y a los profesionales del audiovisual que operan fuera de los grandes centros de producción", ha comentado la diputada socialista García Blanco.

Por su parte, la diputada popular Raquel Clemente ha señalado que las celebraciones alrededor del bicentenario de Goya son "pocas" y ha instado al Gobierno a "unir fuerzas" con el Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón y declare el bicentenario de Goya como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Sin embargo, desde Vox, su portavoz José Ramírez del Río ha lamentado la "politización" que sufren los Goya y ha acusado al PSOE de "manipular" al sector. "Es una politización absolutamente impresentable que no se da en ninguna otra parte del mundo. En muy pocos sitios se permite que los artistas insulten a la mitad de la población a la que se supone que esperan llevar a las salas", ha denunciado.

En este sentido, ha agregado que Vox espera en el futuro que los Goya "sea una fiesta del cine para todos los españoles" y no una "mera exhibición de propaganda política pagada por el Gobierno".

RECUPERACIÓN DE LA 'FIESTA DE LA HISPANIDAD'

En esta misma comisión se ha rechazado una iniciativa de Vox para recuperar la antigua denominación de 'El Día Nacional y Fiesta de la Hispanidad', con 19 votos en contra, 12 abstenciones y tres votos a favor.

La formación ha defendido que España es un "imperio generador" y no "depredador", pese a que en los últimos tiempos, a su juicio, se ha publicitado la leyenda negra. "La norma básica del Imperio Español en América es la reproducción de las mismas instituciones de referencia que había en la Península, cosa que contrasta con los imperios depredadores", ha defendido Joaquín Robles, antes de calificar de "hispanófobo" al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Vox no ha aceptado la enmienda del PP que contemplaba mantener la actual definición de 'Día de la Fiesta Nacional' porque ya promueve en la práctica el espíritu de la hispanidad. El diputado popular Eduardo Carazo ha cargado contra Sánchez por "enturbiar" la relación con Iberoamérica. "Ha descuidado las relaciones y ha reforzado exclusivamente los lazos con los regímenes más oscuros y menos democráticos del continente americano", ha apostillado.