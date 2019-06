Cultura estudiará las vías legales y judiciales para el buen funcionamiento de la SGAE tras rechazarse su intervención

Publicado 18/06/2019 21:21:45 CET

El Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado que explorará "todas las vías legales" y estudiará acudir a otras instancias judiciales para garantizar el correcto funcionamiento de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), después de que la Audiencia Nacional haya desestimado su petición de intervención.

"La vía que se nos presenta es acudir a otra vía judicial o retirar la autorización como entidad de gestión a la SGAE. Es algo que nunca hemos querido hacer --ha señalado el ministro José Guirao en Lisboa-- y hemos optado por una vía moderada que pasara primero por los requerimientos y, cuando la SGAE no ha respondido adecuadamente a los mismos, hemos acudido a la vía judicial".

A juicio del ministerio, en el auto de la Audiencia Nacional, ésta no se considera competente para dirimir sobre esta materia y no entra a evaluar la cuestión de fondo sobre la pertinencia o no de la intervención.

"Los problemas que tenía la SGAE sin solventar los sigue teniendo. El Auto rechaza autorizar la intervención del Ministerio por una cuestión formal, no de fondo", ha asegurado Guirao.

Por ello, el Ministerio de Cultura y Deporte ha asegurado en un comunicado que estudiará acudir a otras instancias judiciales si estos problemas no se resuelven "cuanto antes" y explorará todas las vías que la ley establece para garantizar el correcto ejercicio de su deber de supervisión sobre la actividad de las entidades de gestión colectiva.

En este sentido, recuerda que desde el 15 de julio de 2018 los estatutos de la SGAE no se ajustan a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). Por ello, el 27 de septiembre de ese año, el Ministerio apercibió a la entidad ante los incumplimientos legales detectados que, al no corregirlos, motivaron la petición de intervención temporal de la SGAE a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 15 de febrero de 2019.

En este sentido, asegura que el apercibimiento permanece en vigor y siendo plenamente aplicable y la finalidad del mismo es corregir el incumplimiento de tres temas concretos, básicamente: aprobación de estatutos; constitución de una junta directiva a través de un procedimiento que respete todos los derechos de los socios, incluido el voto electrónico; y Adopción de un reparto de los derechos de propiedad intelectual que se ajuste a la Ley.

"La SGAE es una entidad privada y desearía que se dieran las circunstancias para no necesitar acudir a otras instancias judiciales para solicitar que se autorice la intervención de ésta", concluye