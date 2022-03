El escritor Éric-Emmanuel Schmitt, sobre Ucrania y Rusia: "Son dos países víctimas de Putin"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Éric-Emmanuel Schmitt quien ha publicado su novela 'Paraísos perdidos' (AdN), ambientada en Ucrania, ha asegurado que tanto Rusia como Ucrania son dos países "víctimas" del presidente de Gobierno ruso, Vladimir Putin.

El autor de 'El señor Ibrahim y las flores del Corán' ha asegurado en una entrevista con Europa Press que "sufre mucho" por ambos pueblos. "Pienso tanto en el pueblo ucraniano, que se ve agredido y destruido, como en el pueblo ruso, que sufre una dictadura total y una desinformación", ha señalado.

Preguntado precisamente por una posible cancelación a artistas rusos, ha afirmado que es "justo" cuando son artistas "cercanos a Putin y que le apoyan". Sin embargo, ha matizado que cancelar a un artista ruso "le parece injusto" porque "los rusos viven en una dictadura". "Cuando uno se opone al poder, te encarcelan. Entonces quizás estemos castigando a gente que se ven cancelados en su propio país", ha expresado el escritor.

Por otro lado, ha comentado que en Francia y en Bélgica los artistas del sector cultural están "muy comprometidos en este conflicto". "Por ejemplo, en la canción francesa, nos damos cuenta de que muchos cantantes y compositores vienen de Ucrania, y en el mundo de la literatura se intenta defender a los autores ucranianos", ha precisado.

UNA IDEA DE HACE 30 AÑOS

Éric-Emmanuel Schmitt, autor de novelas como 'El hijo de Noé', publicó el 17 de marzo 'Paraísos perdidos', el primer volumen de su proyecto 'La travesía de los tiempos', con el que pretende contar la historia de la humanidad en forma de novela.

Según ha desvelado Schmitt, la idea del proyecto nació hace 30 años cuando era profesor de la universidad. "Tuve la idea de un personaje inmortal que atravesaría nuestra historia humana, y que contaría su historia, es decir, la nuestra", ha explicado y ha agregado que cuando tuvo la idea "fue incapaz de llevarla a cabo".

"Me hubiera gustado que fuera antes, pero no estaba preparado. Durante tres décadas yo me he odiado porque veía que era incapaz y hace tres años tuve la sensación de que el tiempo era finito y empecé a escribirla", ha apostillado el autor de 'Paraísos perdidos'.

Asimismo, ha señalado que la pandemia le ayudo a escribir. "Estaba encerrado en mi casa de campo y no he podido viajar, entonces he trabajado desde las nueve de la mañana a las ocho de la tarde en esta novela", ha relatado.