España y México celebrarán conferencias y exposiciones en ambos países para celebrar a Hernán Cortés

España y México tienen previsto llevar a cabo durante 2019 varios actos conjuntos para conmemorar el 500 aniversario de la llegada de Hernán Cortes al país norteamericano, que se cumple el próximo mes de abril, según han confirmado a Europa Presss fuentes del Ministerio de Cultura Y Deporte.

"Dentro de pocas semanas, en abril de 2019, se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Para el gobierno de España es motivo de orgullo la celebración de todo acontecimiento de trascendencia histórica protagonizado por españoles. En este sentido se van a organizar en homenaje a este aniversario diversos actos de forma conjunta con la administración y la sociedad civil mexicana tanto en Ciudad de México y diversas ciudades mexicanas como en Madrid durante este año 2019", anuncian las mismas fuentes.

Como ejemplo, citan un ciclo de conferencias que se están desarrollando en Casa de América, en Madrid, así como diversas actividades académicas auspiciadas por la Consejería Cultural de la Embajada de España en Ciudad de México y el Centro Cultural Español en México (CCEMx).

Además de ciclos de conferencias, el ministerio cita exposiciones, teatro, gastronomía y proyectos de realidad aumentada para conocer la época prehispánica a través de dispositivos móviles.

Todo ello se verá complementado un ciclo de conferencias de alto nivel que está poniendo en marcha el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con otras instituciones, como la Real Academia de la Historia.

SIN COMISIÓN NACIONAL CONMEMORATIVA

En todo caso, el Ministerio de Cultura atribuye al Ejecutivo de Mariano Rajoy el hecho de que esta efeméride "no se ha visto respaldada" por la organización de una Comisión Nacional conmemorativa o la identificación de este aniversario como un acontecimiento de especial interés público objeto de beneficios fiscales. En este sentido, señalan que este tipo de actividades se programan alrededor de dos años antes de la fecha a celebrar y, según aseguran, dicho trabajo no se había llevado a cabo por el anterior equipo de Gobierno.

De hecho, el propio ministro Cultura y Deporte, José Guirao, admitió el pasado mes de febrero que en los Presupuestos Generales del Estado no había una partida para rendir homenaje a Hernán Cortés y aseguró entonces que el Ejecutivo estaba viendo de dónde sacar los fondos para que sea "digno en poco tiempo".

"Estamos trabajando pero con ese retraso", reconoció Guirao durante los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, en los que señaló que el Gobierno no tiene "ningún problema en dignificar y celebrar la figura de Hernán Cortés". "No hay sobre la mesa muchas cosas puestas porque no estaban presupuestadas", ha dicho.

Guirao ya adelantó entonces que Casa de América y la Embajada de México sí tienen programa. "Intentaremos acordarlo con los mexicanos, pero hay que respetar que en México la figura de Hernán Cortés no es muy simpática. El Gobierno tiene el derecho y la obligación de celebrarlo y también de ser respetuoso con un país soberano, y no era fácil", dijo entonces.