Una "experiencia dual y sin estigmas" de Okariz y Prego, protagonista en el Pabellón de España en la Bienal de Venecia

La exposición 'Perforado por' de los artistas vascos Itziar Okariz y Sergio Prego se exhibirá en el pabellón de España de la 58 Exposición de Arte de la Bienal de Venecia, del 11 de mayo al 24 de noviembre, una "experiencia dual sobre el vacío y sin estigmas sociales", según ha dicho el comisario de la muestra Peio Aguirre, en rueda de prensa en Madrid.

En este sentido, ha indicado que la exposición no pretende "ser marcada por ninguna realidad social" y que los artistas "no han trabajado en intenciones y resultados, sino que tienen un carácter especulativo indeterminado", pero que las obras "representan la escena vasca, que es una escena reconocida y una comunidad viva".

"Con esta exposición queríamos unir a dos artistas porque desde 2001 no proponíamos una muestra dual y me parecía interesante recuperar este formato de los años 80 a través de dos artistas con gran representatividad y que mantienen un diálogo importante con el espacio, donde combinan diferentes lenguajes para producir nuevos signos y metáforas en relación con el vacío", ha señalado Aguirre.

Al respecto, Prego ha indicado que "se trata de una experiencia y no de una conclusión". "Como artistas formamos parte de una escena de artistas del País Vasco y pertenecemos simbólicamente y prácticamente a este contexto, por lo tanto la muestra tiene una realidad en sí misma pero es difícil definirlo en relación a una sola escena del arte español", ha dicho.

Asimismo, el artista ha señalado que la exposición ha sufrido "diferentes cambios" durante el proceso de creación. "El resultado es bastante heterogéneo y se podrán ver distintos tipos de trabajo que parece que no se acaban de entender", ha añadido.

La muestra contará con una serie de dibujos, esculturas, performances, sonidos, vídeos y muestras arquitectónicas que serán expuestos por primera vez. "El trabajo de ambos artistas tiene que ver con la performatividad relacionada a los lenguajes contemporáneos que podemos encontrar en el arte minimalista de los años 60, son lenguajes artísticos despojados, crudos, y que utilizan el cuerpo y el espacio como ejes determinantes", ha explicado el también crítico de arte.

LO FEMENINO Y LO MASCULINO

Para la muestra, Aguirre ha tomado como referencia el ensayo 'La estética del silencio' de Susan Sontag. "El vacío es la metáfora adecuada para vincular la estética de ambos artistas con horizonte escultórico y minimalista, que a su vez permite hablar de una dualidad entre lo femenino y lo masculino", ha subrayado.

En esta línea, Okariz ha utilizado "elementos feministas, que son importantes para la reflexión de la obra", mientras que Prego "tiene una tendencia masculina", han señalado los creadores. Sin embargo, han apuntado que esta dualidad es "desprejuiciada y sirve para llevar a cabo la performatividad del sujeto".

"Las relaciones de subjetividad tienen que ver con recavar en la respiración mecánica, que a su vez tiene que ver con la vida, con el habla y con la identidad del sujeto, que al final resulta en una conversación, de la que obtienes solo una parte, es decir, vemos el vacío que se produce en el otro", ha agregado Okariz.

Así, han explicado que el proyecto de Prego ocupará el jardín trasero del pabellón español "con un conjunto escultórico en armonía con el paisaje veneciano y su vegetación", mientras que el trabajo de Okariz se ubicará en el interior "convirtiéndose en la mayor instalación de sonido y performance que haya tenido lugar en el pabellón de España". Además, durante los días de inauguración, esta última desarrollará un programa de 'performance' en vivo.

Por su parte, el director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Miguel Albero, ha señalado que la exposición ha contado con una inversión de 400.000 euros y que los proyectos de los artistas fueron elegidos hace un año por un comité asesor presidido por el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, y contando con la conformidad de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID y de Acción Cultural Española (AC/E).

"No es un proyecto cualquiera y no es una exposición normal, sino que hemos unido todos los esfuerzos por montar una muestra interacional en un pabellón que no tiene estructura para ello, para mejorar con el tiempo la participación española en la Bienal de Venecia", ha concluido.