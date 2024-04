Expertos reivindican la museología como "dinamizadora" de la economía y el desarrollo sostenible

Sheika Reem al Thani, vice-CEO en funciones de Exposiciones de Qatar Museums y Christian Wacker, Director Adjunto de Qatar Museums, en una de las conferencias del NEXT In Summit

Responsables de museos, arquitectos, artistas y expertos multidisciplinares reunidos en Madrid en la celebración del primer NEXT In Summit han reivindicado el papel del sector de la museología como "agente dinamizador" de la cultura, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

En la jornada inaugural de estas jornadas -que han terminado este jueves-, Sheika Reem al Thani, viceCEO en funciones de Exposiciones de Qatar Museums, ha explicado cómo el desarrollo de una red nacional de museos en su país ha contribuido a la creación de empleo en nuevos sectores de actividad.

En su ponencia, Reem al Thani ha afirmado que Qatar está viviendo un momento de "auge" turístico y cultural que forma parte de la estrategia Qatar National Vision 2030.

El primer NEXT In Summit ha sido inaugurado por José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de ACCIONA, quien ha destacado el papel de la cultura, en general, y la museología, en particular, como "pilar básico del desarrollo humano".

Además, Entrecanales considera este sector como "vehículo para hacer que la sociedad sea más sostenible, próspera, equilibrada, resiliente y empática". El presidente de ACCIONA ha citado al escritor francés André Malraux afirmando que "la cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo".

A lo largo de estos dos días, representantes de los principales museos del mundo -Museo Nacional del Prado, Musées d'Orsay et de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing, Victoria and Albert Museum Louvre Abu Dhabi, entre otros- han repasado el papel de sus respectivas instituciones en la sociedad y la cultura local.

También han compartido casos de éxito tanto de sus colecciones permanentes como de sus exposiciones temporales, cuyo papel dinamizador de la industria museística fue reivindicado por distintos participantes en las mesas redondas.

"Las exposiciones temporales son uno de los principales activos de dinamización de los museos y de atracción de público", ha remarcado Christian Wacker, gestor de museos, arqueólogo e historiador.

La arquitectura, como elemento esencial en la identidad cultural, también ha sido otro de los temas de discusión en estas jornadas. Frida Escobedo, directora de Taller Frida Escobedo en México, ha resaltado el papel de los museos como "espacios inclusivos y equitativos" en las ciudades.

Por su parte, la arquitecta, también mexicana, Tatiana Bilbao, ha remarcado que "más allá de la forma" del edificio, la clave está en la combinación "de lo que sucede en el interior y en el exterior". "Ese ha sido un cambio fundamental que transforma la arquitectura en un acto colectivo", ha indicado.

Mientras, Michael Kimmelman, escritor y crítico de arquitectura de 'The New York Times', que ha moderado varias mesas redondas sobre el tema, ha defendido que con la arquitectura en entornos culturales "se crea algo que será utilizado, ocupado y que tendrá vida propia". "Su objetivo es inspirar, pero también permitir que evolucione: la arquitectura debe ser un acto de generosidad hacia las generaciones futuras", ha indicado.

Por su parte, el artista turco, Refik Anadol, pionero en el uso de la Inteligencia Artificial (AI) para la creación de arte inmersivo a gran escala, ha sido el encargado de analizar la relación entre el arte y la innovación en una conferencia titulada '¿Pueden las máquinas soñar con arte?'.

PRIMERA EDICIÓN DEL NEXT IN SUMMIT

El NEXT In Summit ha sido organizado por ACCIONA Cultura, empresa interdisciplinar especializada en el diseño y producción de eventos, museos, exposiciones, pabellones expo e interiores. Con una trayectoria avalada por proyectos en 43 países, cuenta en su palmarés con 250 premios internacionales.

Entre los museos en los que ha participado figuran el Gran Museo Egipcio, el mayor del mundo en su categoría; la Casa de la Historia Europea de Bruselas o el Museo Olímpico y del Deporte de Qatar, entre otros.

ACCIONA Cultura desarrolla desde 1990 soluciones sostenibles en museos y centros de arte, además de exposiciones internacionales y universales, en las que plasma su singularidad creativa y capacidad innovadora en toda la cadena de valor.