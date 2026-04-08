Fernando Jaúregui llama a "protestar" y apela al 15M ante "un mundo tejido por locos" en la presentación de 'Quemados'

Archivo - El periodista, Fernando Jáuregui, en la presentación de su libro 'Los abogados que cambiaron España, 80 años de historia. Los juristas que contribuyeron a la democracia (1939-2019)'. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor, Fernando Jaúregui, ha llamado a los "quemados del mundo" a "protestar" ante un "un mundo gobernado por locos peligrosos" --en referencia a Donald Trump, presidente de Estados Unidos--, y ha apelado el espíritu de las concentraciones del 15-M para evitar que tanto jóvenes como generaciones mayores se resignen.

En la presentación de su libro 'Quemados' (Almuzara) celebrada este miércoles en la Fundación Ortega-Marañón, el autor ha admitido "cierto derecho" a estar "quemados" después de la falta de ayudas tras tragedias como la dana de Valencia en octubre de 2024 o los incendios que el pasado verano quemaron "el 1% de todo el territorio nacional".

Una lista a la que ha añadido "incumplimientos", "inveracidades", "falta de patriotismo" y las decisiones de gobernantes como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tras el ataque a Irán y la amenaza de eliminar "una civilización".

"En Estados Unidos el debate no es si su presidente está loco, todo el mundo sabe que sí. Es qué tipo de locura tiene", ha asegurado. Y ha pedido "no tirar nunca la toalla": "No podemos permitir que nos quemen, hay que salir de la quemazón", ha afirmado Jáuregui y ha reivindicado la protesta como forma de "estar vivo" en un acto que ha contado con la presencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el senador del Partido Socialista Juan Lobato, o la expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor.

También ha rendido "homenaje" a los periodistas que no solo "comunican con el poder" sino que hacen "investigación" y "cuentan las cosas que alguien no quiere que se cuenten" pese a sufrir un "alto coste personal".

Por último, el periodista ha resaltado la esperanza de que su libro sirva para "desentrañar algunas 'fake news' desde las que están bombardeando los distintos poderes", "apagar algunas hogueras de las vanidades de algunos de nuestros dirigentes" y "normalizar el diálogo entre las dos Españas".