El fotógrafo estadounidense Anthony Hernandez llega por primera vez a España con una retrospectiva en Fundación Mapfre

Publicado 29/01/2019 17:39:47 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo estadounidense Anthony Hernandez se presenta por primera vez en España con una retrospectiva que podrá verse en la Sala Fundación MAPFRE Bárbara de Braganza, en Madrid, a partir del 31 de enero, una exhibición homónima que comprende 110 de sus mejores trabajos desarrollados en sus 45 años de carrera y que muestran la "búsqueda incesante y profunda por atravesar el espacio y la gente", según ha detallado el propio autor en la presentación a los medios.

Se trata su primera gran retrospectiva, organizada en seis series que van desde sus inicios en blanco y negro a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta en Los Ángeles; pasa por sus primeras fotografías a color, en Rodeo Drive a mediados de los ochenta; hasta llegar a una selección de su serie 'Landscapes for the homeless' de 1988.

"No sé bien, pero creo que fue cuando era pequeño y prefería caminar en vez de irme en autobús para llegar a casa; la fotografía ha sido un accidente, una consecuencia de este caminar", ha detallado Hernandez para quien "toda la exposición y todo el blanco y negro se trata de caminar".

La exposición también incluye sus trabajos más recientes realizados en Los Ángeles, Oackland, Baltimore y Roma. Precisamente, Los Ángeles sirve de punto de partida de la exhibición de este artista, hijo de inmigrantes mexicanos. "Las calles de mi ciudad son mi estudio y mi inspiración", ha subrayado.

"Cada ciudad tiene su dinámica, Los Ángeles gira en torno a los coches, pero con el tiempo ha cambiado mi sensación y sentimientos con respecto a estos espacios. Por eso no solo fotografío personas sino su contexto, me preguntaba dónde come, bebe o lee la gente, en la ciudad, ¿pero en qué parte de la ciudad?", añade Hernández, que precisa que por esta razón el primer color que aparece en sus fotos es "el color de los cuerpos".

Sobre la selección de las fotografías, la comisaria asociada de Fotografía, Erin O'Toole, ha señalado que el objetivo de la muestra, que estará abierta al público hasta el 12 de mayo, es "hablar de Los Ángeles, que es la ciudad natal de Anthony y una ciudad que muchas personas conocen por las películas de Hollywood. La gente ya tiene su propia impresión sobre ella, pero Anthony quería dar una mirada más profunda".

O'Toole agrega que "cada una de las seis secciones representa una emoción diferente del artista", por lo que en algunas fotografías se ven personas caminando en la calle y, en otras, un paisaje. "Vemos cuerpos desesperados, lugares abandonados cuerpos pesados y construcciones desoladas", explica. Estas imágenes abarcan su período artístico hasta los años noventa, momento en el que Hernández inició un ciclo "mucho más abstracto, pero igual de emocionante", ha manifestado.

LA CIUDAD COMO SUJETO

En los años setenta, Hernandez rompió con las prácticas convencionales de la fotografía para lograr una mirada diferente, según han recordado los creadores de la muestra. Así, cuando la mayoría de los fotógrafos de calle utilizaban una cámara de 35 milímetros, el artista empezó a utilizar una Deardorff de 5 x 7 pulgadas, una cámara aparatosa que requiere el uso de trípode.

"Era inusual hacer fotografías en la calle con una cámara así porque es pesado tenerla encima, pero lo que me maravilló de lo que conseguí es que la ciudad se convertía absolutamente en el sujeto de la fotografía", afirma Hernandez sobre la exposición organizada por el Museum of Modern Art de San Francisco, institución con la que la fundación colabora desde 2015.

Al respecto, ha explicado que "hacer fotos era como la danza". "Quería caminar en lo profundo hacia el espacio entre la gente, estaba bailando con ellos, tenía la cámara en mis manos y nadie volteaba a ver si tomaba la foto, me he vuelto invisible algunas veces", ha dicho.