La Fundación SGAE y el CNDM convocan el 37º Premio Jóvenes Compositores 2026, con 11.700 euros en galardones

Finalistas del 36º Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE - CNDM posan con sus galardones. - LUIS CAMACHO / FUNDACIÓN SGAE

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) han convocado la 37 edición del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM 2026, según han informado sus impulsores. Estos galardones están enfocados en estimular la creación en el campo de la música clásica contemporánea entre los compositores de menos de 35 años. En total, se concederán cuatro premios, valorados en 11.700 euros.

Podrán concurrir todos los compositores y compositoras socios de la SGAE en cualquier país del mundo con obras de cualquier lenguaje o tendencia estética dentro de la música contemporánea que en la fecha de cierre de esta convocatoria --4 de septiembre-- no hayan cumplido aún 35 años de edad.

Cada participante podrá tomar parte en este premios con una sola obra de autoría única. Las obras deberán ser inéditas y tener una duración de entre siete y doce minutos. Además, tendrán que ajustarse a una plantilla instrumental conformada obligatoriamente por un único intérprete de cada uno de los siguientes instrumentos: clavicémbalo, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo, plantilla instrumental que rinde homenaje a Manuel de Falla en el 150º aniversario de su nacimiento.

Los compositores tendrán que enviar sus obras vía telemática al correo electrónico smoralg@fundacionsgae.org, acompañadas de la documentación estipulada en las bases. Con el fin de preservar el anonimato de los concursantes, las partituras serán presentadas incluyendo el título original de la obra y un lema o pseudónimo (que deberá ser diferente del título de la obra). No se indicará el nombre del autor o autora en ninguna de sus páginas.

Un jurado compuesto por destacados expertos en música seleccionará las cuatro obras finalistas, que se escucharán en directo en un concierto el lunes 16 de noviembre de 2026 (19.30 horas) que se celebrará en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el concierto final. La Fundación SGAE producirá un disco promocional con la grabación en directo de este concierto final para contribuir a la posterior promoción y difusión de las obras ganadoras.

Tras esto, dirimirán el palmarés final de la forma que sigue: Primer Premio Xavier Montsalvatge (6.000 euros y diploma), Segundo Premio Carmelo Alonso Bernaola (3.000 euros y diploma), Tercer Premio Francisco Guerrero Marín (1.500 euros y diploma) y Mención Honorífica Juan Crisóstomo Arriaga (1.200 euros y diploma).

A estos cuatro galardones se suman dos Premios Especiales JM España, que otorgará Juventudes Musicales de España. Los ganadores del Primer Premio Xavier Montsalvatge y del Segundo Premio Carmelo Alonso Bernaola de esta edición se convertirán en Compositores Residentes de la Red de Músicas de JM España en la temporada 27-28.

En este marco, JM España les encargará una obra de música de cámara y asumirá el coste del encargo: el ganador o ganadora recibirá 2.000 euros, mientras que el segundo premiado recibirá 1.000 euros. Los compositores o compositoras podrán escoger las dos formaciones para las cuales escribirán las obras de entre los y las solistas y grupos que JM España programe para la temporada siguiente en su circuito nacional de conciertos Red de Músicas.