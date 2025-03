Inma Herrero, autora de 'Glaciar I', obra más barata de ARCO:"El arte no se valora en España y la situación es precaria"

Su fotografía sobre los glaciares de la Isla de Svalbard y el cambio climático es la pieza de menor coste: 300 euros

La artista Inma Herrero es la autora de 'Glaciar I', la obra más barata de la 44ª edición de ARCO, cuyo precio alcanza los 300 euros y que aloja F2 Gallery, si bien ella no se encuentra estos días en Ifema Madrid porque vive en Finlandia, donde "hay bastante más apoyo a la cultura y al arte que en España".

"Creo que el arte en España no está suficientemente valorado y la situación para un artista en España es precaria porque hay pocos recursos. La vida para un artista es muy dura", asegura Inma Herrero en una entrevista con Europa Press, en la que reconoce que ella continúa viviendo en Finlandia porque le da "vértigo" su vuelta a España.

Inma Herrero lamenta que el arte no esté considerado "un bien cultural", por lo tanto la sociedad "no compra lo suficiente porque no lo valora como se merece". "Creo que el trabajo artístico tiene precios muy bajos y, además, el IVA está muy alto. Son aspectos que no fomentan que haya más actividad económica", ha reconocido.

En este sentido, considera que hay artistas españoles que, "aún teniendo visibilidad y reconocimiento", ello no se traduce en el aspecto económico. "Hemos escogido una profesión en la que hay que pelear bastante", ha afirmado.

Asimismo, Herrero comenta que el sector del arte es una industria en la que hay mucha especulación, por lo que hay obras de algunos autores que están "sobrecotizadas". Sin embargo, considera que este elemento permite "compensar" los momentos de la historia en los esos autores no han estado "nada cotizados". "Todo es una cuestión de oferta y demanda", argumenta.

"DEMOCRATIZAR" EL COLECCIONISMO

Sobre el precio de su obra en ARCO, señala que puede ayudar a "democratizar" la idea del público de empezar a coleccionar, aunque teme que se pueda "infravalorar" su trabajo. "Está bien porque no tienes por qué tener mucho dinero para comprar una obra de arte. Pero no quiero decir que todo tenga que ser barato porque puede provocar que se infravalore el trabajo de los artistas", aclara.

A su juicio, hay que aprender a valorar lo que hay detrás de cada creador. "La superficialidad que impera en nuestros días provoca que nuestro trabajo se convierta como en un solo instante. Pero invito al público a que se pare y den la oportunidad al arte de ver qué hay detrás. De esta manera podrán descubrir cosas que les puede abrir las puertas a otros mundos", ha reivindicado.

Es la quinta ocasión en la que Herrero acude a ARCO. "Es importante estar allí porque significa que estás en el mapa artístico español y te da visibilidad y legitimidad a tu trabajo", ha destacado.

UN TRABAJO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Su obra 'Glaciar I' es una fotografía que surge de un viaje a la isla Svalbard en el mar Glacial Ártico, el punto geográfico más al norte de la Tierra, tal y como Inma Herrero afirma, y en ella muestra dos flotas de fósiles que hay en uno de esos glaciares, que anteriormente era un bosque tropical. "Por el cambio climático y por el movimiento de la tierra ahora está en el norte", explica.

"Mi trabajo lo que hace es recuperar esa piel ya inexistente de un bosque glacial y recopilar todas esas improntas de plantas que ya no existen. La idea de una imagen petrificada sobre una superficie rocosa, al final es como una imagen de un tiempo que ya no existe, una idea de muerte y de decadencia. Me parecía que había algo muy poético y muy interesante en ir a este paisaje tan hostil y desértico", detalla.

En esta isla, según Herrero, es un territorio importante para los científicos que se encuentran estudiando los efectos del cambio climático y cómo afecta a la flora, a la fauna y al derretimiento de los glaciares. "Es uno de los lugares del planeta donde la temperatura aumenta más rápido", subraya.

VIVIENDAS PARA ARTISTAS

Durante la entrevista, Inma Herrero relata cómo fue su llegada a Helsinki (Finlandia) hace 10 años. "Me vine a hacer un máster y me concedieron una beca para hacer un posgrado aquí, donde vivo en una zona donde hay casas para artistas, que tiene un estudio donde puedo trabajar", desvela.

Así, explica que la mayoría de su tiempo lo dedica a la creación artística, pero también da clases en la Facultad de Bellas Artes. "Es curioso porque el silencio que hay aquí me ha ayudado a concentrarme más en mi trabajo", asegura.

Además, cree que en Finlandia se toman más en serio a los artistas que en España y ensalza que exista el concepto de viviendas para artistas. "Creo que se entiende mejor toda la profundidad poética que a veces los creadores aspiramos a hacer entender. Es una profesión que está más aceptada que en España", remarca.