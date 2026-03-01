Maribel López (ARCO): "No creo que ARCO deba ser quien ponga límites al uso de IA por parte de los artistas"

La directora de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO, Maribel López, posa para Europa Press, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de ARCOmadrid, Maribel López, considera que la feria, que se celebrará en IFEMA del 4 al 8 de marzo, no debe ser "quien ponga límites al uso de la Inteligencia Arificial por parte de los artistas".

La directora ha indicado que, hasta la fecha, "ninguna de las 211 galerías que participan en ARCO trabaja con artistas no humanos", y que el uso de herramientas como ChatGPT o software de generación de vídeo son "estrategias creativas, como utilizar un pincel, como utilizar un cincel, como utilizar una serigrafía".

"Pasó cuando apareció el videoarte en los sesenta. Seguramente nos planteamos que la cámara lo va a hacer todo, pero sin un artista detrás no hay una obra, hay una grabación. Sin un artista detrás, la inteligencia artificial no es más que un gadget, una tecnología", ha puntualizado la directora en una entrevista con Europa Press.

Preguntada sobre si la IA puede poner en riesgo a los artistas, López ha respondido que no. En este sentido, ha explicado que, aunque pueden generarse imágenes "atractivas visualmente, con un buen ritmo, con una estética incluso atrayente", la obra de arte "es mucho más que eso". "En la obra de arte está la intención, está la intuición, está el trabajo, está el conocimiento de la historia, está un montón de cosas que la inteligencia artificial puede contener, pero no reflexionar, por ahora", ha añadido

REPRESENTACIÓN FEMENINA Y LATINOAMERICANA

La representación femenina en esta edición se sitúa en torno al 40%, según los datos de la feria. López ha señalado que en los proyectos de artista --espacios que la feria destina a propuestas de mayor riesgo-- la proporción mejora: de 38 proyectos, 20 corresponden a mujeres. "Ya estamos por encima en esa pequeña parcelita, que creo que es sintomática también", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que el porcentaje general femenino podría llegar a superar a los hombres en algún momento. "¿Por qué no? Si vemos como en las escuelas de bellas artes cada vez hay más mujeres, yo creo que sería razonable pensarlo".

Aun así, ha señalado que el ámbito artístico donde más margen de mejora existe es el de la creación. "Si pensamos en la curatoría, en la dirección de instituciones, tradicionalmente muchas de nuestras grandes comisarias españolas son mujeres. En la gestión, somos muchas las directoras de arte. Es en la creación donde podemos mejorar", ha matizado la directora.

Respecto a la presencia latinoamericana en la feria, en esta edición suponen el 30% de las galerías internacionales. López ha contextualizado este dato en un proceso que arrancó de forma sistemática en 2011, con una sección dedicada "o bien a un país o bien al arte latinoamericano", y que ha posibilitado "una investigación muy real basada en los contenidos que se producen desde el continente, desde las diferentes escenas".

DESCOLONIZACIÓN PRESENTE EN ALGUNOS ARTISTAS

Ante si esta presencia puede contribuir a saldar la deuda con la descolonización, la directora ha afirmado que, aunque "no se atreve a contestar del todo", el objetivo de la feria es "que se oigan las voces que en la creación de cada momento tengan el mensaje más relevante que compartir". Respecto a si habrá temática decolonial explícita en la edición, López ha puntualizado que "frontalmente no", pero sí estará presente en algunos artistas.

En cuanto a las previsiones de asistencia, López espera cifras similares a las de ediciones anteriores. Ha destacado que este año ninguno de los cerca de 600 invitados internacionales --entre profesionales y coleccionistas-- ha declinado su participación. "Notamos que el deseo por venir a ARCO es enorme", ha señalado.

También ha explicado que para atraer al público joven la feria ha alcanzado un acuerdo con el Carnet Joven de la Comunidad de Madrid para ofrecer entradas a mitad de precio. "No hay futuro si a las personas jóvenes no les interesa el arte", ha subrayado López.

"EL ARTE ES LA EXPRESIÓN MÁS FRONTAL DEL MOMENTO QUE VIVIMOS"

La directora de Arco ha asegurado que el arte contemporáneo es "la expresión más frontal del momento histórico" actual y ha defendido que la 45 edición de la feria, cuyo tema central es el futuro, no pretende ofrecer respuestas sino "acompañar" y "hacer otras preguntas de una manera menos literal".

López ha asegurado que no percibe "miedo" en los artistas, sino una "voluntad de ayudar a comprender". "Para ser artista hay que ser muy valiente. Para enfrentarse a esta idea de expresar con convicción esos pensamientos, esos contenidos", ha afirmado.

También ha señalado que hay artistas que "hacen ficción especulativa", que "plantean universos que todavía no existen", y otros que "miran atrás" para preguntar cómo se ha llegado hasta aquí. "Lo que nos están compartiendo son nuestras preocupaciones del presente", ha subrayado.

"Si intentamos decir vamos a responder o vamos a plantear las preguntas, solo podemos fracasar", ha afirmado López. Por eso, ha explicado que lo que se propone desde la feria es "abrir ese espacio de duda, ese espacio de consulta" en el que el futuro "no es más que el segundo inmediatamente posterior al presente inmediato en el que vivimos".

En ese marco se inscribe el proyecto central, que según la directora "tiene que mirar hacia atrás desde el presente e intentar pensar en el futuro", pero también incorporar "la capacidad de acción". López ha reconocido que predecir cómo será el arte es "imposible" y que los artistas "no tienen prisa" por hacerlo. "Tienen unos procesos de reflexión más lentos, más pausados, más complejos, con lo cual casi la idea de pensar en el futuro es paradójica desde este punto de vista".

"EXISTE RELEVO GENERACIONAL" EN LAS GALERÍAS

Sobre el cierre de la galería de Helga de Alvear en Madrid, López ha rechazado que su legado quede "reducido" al museo de Cáceres. "Helga era una persona que era galerista y coleccionista al mismo nivel", ha señalado, al tiempo que ha expresado que en la feria se dejará "un recuerdo de ella siempre", ya que uno de los premios de coleccionismo lleva su nombre.

En este sentido, respecto al relevo generacional en el galerismo, López ha apuntado que hay galerías con trayectorias de quince o treinta años que "están perfectamente preparadas" y que participan en las principales ferias internacionales. "Yo creo que hay un relevo. Como feria, estoy muy tranquila de la salud de la escena artística y galerística de España", subraya.

Por otra parte, López ha valorado positivamente que la primera parte del proceso de reordenación de la colección del Museo Reina Sofía se haya inaugurado días antes de la feria. "El museo ha tenido en cuenta que viene la feria, que la feria va a traer a un montón de coleccionistas internacionales y profesionales, y se pone de gala para recibirlos", ha afirmado.

Además, ha subrayado que la presencia de artistas españoles en esa reordenación --algunos de los cuales también estarán presentes en ARCO-- supone "una puesta en valor común de la relevancia del arte español en un contexto internacional".