'Los Miserables' llega al Teatro Apolo de Madrid en el 40º aniversario de su estreno en Londres

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teatro Apolo de Madrid levanta este viernes, 28 de noviembre, el telón de 'Los Miserables', la aclamada producción que regresa a la capital coincidiendo con el 40 aniversario de su debut original en Londres.

La productora ATG Entertainment y el productor original Cameron Mackintosh traen a la capital la versión que ha triunfado en el West End y Broadway bajo la dirección de Laurence Connor y James Powell.

La adaptación de la homónima novela de Víctor Hugo explora temas como la justicia y el sacrificio con un elenco formado por medio centenar de experimentados actores, cantantes y bailarines españoles. Jean Valjean --el exconvicto que busca la redención-- será interpretado por Adrián Salzedo, un actor de larga trayectoria que asume uno de los roles más exigentes del género.

Junto a él, Inspector Javert estará encarnado por Pitu Manubens, y el elenco principal lo completan Teresa Ferrer como la trágica Fantine, Quique Niza como el idealista Marius, Alèxia Pascual como Cosette, y Elsa Ruiz Monleón en el papel de Éponine.

La obra sigue la historia de Jean Valjean, un exconvicto que busca redimirse tras salir de prisión. Perseguido incansablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida a Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza.

En el contexto de la Francia postrevolucionaria, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con el levantamiento de jóvenes idealistas en las barricadas.

La partitura de Boublil y Schönberg incluye canciones emblemáticas como 'I Dreamed a Dream', 'On My Own', 'Bring Him Home', 'Do You Hear The People Sing? ', 'One Day More', entre otras.

'Los Miserables' es el musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo, habiendo superado las 15.000 funciones solo en el West End. Se ha convertido en la obra de mayor éxito de todos los tiempos, con representaciones en 438 ciudades de 57 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 130 millones de espectadores. Las entradas para la representacion de Madrid están ya a la venta.