El periodista y escritor Álex Grijelmo, candidato a la silla O de la RAE

Archivo - El periodista Álex Grijelmo - FUNDACIÓN CAJA NAVARRA - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) celebrado este jueves ha proclamado la candidatura del periodista y escritor Álex Grijelmo para ocupar la silla 'O' tras el fallecimiento del académico Antonio Fernández de Alba el pasado 7 de mayo de 2024.

Las normas de ingreso establecen que las candidaturas deben estar avaladas por tres académicos. En este caso, Juan Luis Cebrián, José Antonio Pascual y Salvador Gutiérrez Ordóñez, según ha informado la RAE.

La lectura de los elogios y méritos se efectuará en el pleno fechado para el próximo 4 de junio, y la votación, el 11 de junio. Será secreta, como establecen los estatutos, y debe alcanzarse, al menos, la mayoría absoluta de los votos.

También está pendiente la lectura de los discursos de ingreso de la filóloga Cristina Sánchez López, elegida para ocupar la silla 'p' tras la muerte de Francisco Rico; y del escritor Sergio Ramírez, que ocupará la silla 'L' que dejó vacante Mario Vargas Llosa.